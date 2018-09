Efemérides del 26 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 26 de septiembre?

Tal día como hoy, 26 de Septiembre, de 1960, se celebra en Chicago el primer debate televisado de la historia, entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy. Cada candidato hizo una declaración de apertura de ocho minutos y una declaración de cierre de tres minutos. El presentador de la caedna Howard K. Smith fue el encargado de moderar.

Años más tarde, el 26 de Septiembre de 1969, se publica, “Abbey Road”,el último álbum de la banda británica The Beatles que contaba además con una portada emblemática de los cuatro integrantes caminando el cruce de la calle que dio nombre al disco, en el que se incluyeron temas como “Come together”, “Oh! Darling”, “Here comes the sun”. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 26 de septiembre.

¿Qué pasó el 26 de septiembre?

En España

1936: En el marco de la Guerra Civil Española, la 112.ª División de Queipo de Llano conquista Granja de Torrehermosa.

1936: Durante la Guerra Civil Española, el destructor Almirante Ferrándiz (AF) es hundido en la Batalla del Cabo Espartel, en la lucha por el control del estrecho de Gibraltar.

1963: España y Estados Unidos vuelven a firmar los acuerdos de 1953 sobre las bases militares en territorio español.

2000: El cantante Alejandro Sanz lanza al mercado su sexto álbum de estudio y quinto oficial titulado El alma al aire.

2005: Se celebra en España el primer juicio contra Al Qaeda.

2006: El cantante español Álex Ubago lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista titulado Aviones de cristal.

2012: Ignacio González es nombrado presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre.

En el mundo

1777: Tropas británicas ocupan Filadelfia durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos

1789: Thomas Jefferson es nombrado primer secretario de Estado; John Jay es el primer presidente de la Corte Suprema; Samuel Osgood es el primer director general del servicio postal; y Edmund Randolph es el primer procurador general en Estados Unidos.

1792: En París (Francia), el político Marc-David Lasource acusa a Maximilien Robespierre de querer instalar una dictadura en ese país.

1810: En Suecia, el Parlamento adopta una nueva acta de sucesión y Jean Baptiste Bernadotte se vuelve heredero del trono.

1830: Bélgica se independiza de los Países Bajos.

1881: El primer y más letal tornado registrado en la Historia de Miyazaki (Japón) deja un saldo de 16 víctimas.

1905: Se publica el primer artículo de Albert Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial.

1933: Un huracán devasta Tampico (México) y deja más de mil muertos.

1933: En Memphis (Tennessee), el gánster Machine Gun Kelly se rinde a los agentes del FBI.

1934: En Clydebank (Escocia) se bota el transatlántico Queen Mary.

1934: Afganistán es admitida en la Sociedad de Naciones.

1941: En la Segunda Guerra Mundial termina la Batalla de Kiev con la victoria alemana.

1942: El oficial August Frank (1898-1984) escribe un memorandum que contiene detalles de cómo los judíos debían ser «evacuados» en el marco de la Alemania Nazi.

1950: La OTAN acuerda admitir a la República Federal Alemana como miembro.

1950: En Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas admite el ingreso de Indonesia.

1950: En Corea del Sur, tropas de la Organización de las Naciones Unidas recapturan Seúl, que estaba en manos de los norcoreanos.

1954: En el estrecho de Tsugaru (Japón) se hunde el ferry Tōya Maru durante un tifón. Mueren 1172 personas.

1957: En Estados Unidos se estrena el musical West Side Story, de Leonard Bernstein.

1959: En Japón se registra el tifón Vera, el más fuerte de la historia de ese país. Mueren 4580 personas y 1.6 millones quedan sin hogar.

1959: En Sri Lanka es asesinado el primer ministro Solomon Bandaranaike.

1960: En Chicago (Estados Unidos) se lleva a cabo el primer debate televisado de la historia, entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy.

1961: En Estados Unidos, hace su debut en público el cantautor Bob Dylan.

1962: Yemen proclama la república.

1969: En Reino Unido se publica el último álbum de la banda británica The Beatles Abbey Road.

1969: En Estados Unidos se estrena la comedia La tribu de los Brady en el canal de televisión ABC (durará cinco años).

1973: En Francia, el avión Concorde hace su primer cruce del Atlántico sin escalas, en tiempo récord.

1980: En Múnich (Alemania Occidental) sucede el ataque terrorista del Oktoberfest: mueren 13 personas, y 211 son heridas.

1983: En la URSS, el Incidente del Equinoccio de Otoño casi provoca una guerra termonuclear, evitada por el oficial soviético Stanislav Petrov.

1984: Hong Kong, China y el Reino Unido acuerdan la cesión de la soberanía británica sobre Hong Kong en 1997.

1985: Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con Libia.

1988: En Corea del Sur, el atleta Ben Johnson devuelve su medalla de oro de los 100 metros lisos conseguida en las Olimpiadas de Seúl por dar positivo en el control antidopaje.

1997: En Rusia, el presidente Borís Yeltsin firma la ley de libertad de culto, aunque la Iglesia ortodoxa mantiene su situación de privilegio.

2000: En Praga (República Checa), más de 20 000 personas protestan contra la globalización durante las cumbres del FMI y el Banco Mundial.

2002: En Senegal, el sobrecargado ferry Le Joola se hunde ante la costa de Gambia. Mueren más de 950 personas, entre ellas cinco españoles.

2003: En el templo de Gandhinagar (India), mueren asesinadas treinta personas en un ataque armado.

2005: En Italia, Silvio Berlusconi y tres dirigentes de la Fininvest son absueltos de sus cargos. Gracias a la ley sobre absoluciones (aprobada el día anterior) está prohibida la apelación.

2007: Bungie Studios, junto a Microsoft, saca a la venta Halo 3 para XBOX 360.

2009: En Sudamérica se constituye el Banco del Sur, integrado por siete países latinoamericanos.

2016: Se procede a la firma del acuerdo de paz en La Habana, entre el gobierno colombiano y las FARC, después de más de cincuenta años de conflicto.

¿Quién nació el 26 de septiembre?

En España

1918: Diego Salas Pombo, abogado y político.

1919: Matilde Camus, poeta.

1930: Tito Fernández, cineasta.

1932: Alicia Hermida, actriz.

1936: Pedro Antonio Urbina, poeta, escritor, crítico de cine y traductor.

1939: Adelardo Rodríguez, futbolista.

1942: Emilio Gutiérrez Caba, cineasta.

1953: Xabier Azkargorta, entrenador de fútbol.

1962: Jordi González, periodista.

1970: Vicente Luis Mora, escritor.

1972: Alfonso Pérez Muñoz, futbolista.

1994: Lucas Gafarot, futbolista.

En el mundo

1888: T. S. Eliot, poeta, dramaturgo escritor y editor británico-estadounidense, premio nobel de literatura en 1948.

1891: Charles Munch, director de orquesta y violinista francés.

1898: George Gershwin, compositor estadounidense .

1914: Jack LaLanne, naturista estadounidense.

1919: Barbara Britton, actriz estadounidense.

1930: Michele Giordano, cardenal italiano

1932: Donna Douglas, actriz estadounidense

1932: Richard Herd, actor estadounidense.

1932: Manmohan Singh, primer ministro indio.

1936: Winnie Madikizela, política sudafricana.

1938: Lucette Aldous, bailarina y educadora neozelandesa-australiana.

1939: Ricky Tomlinson, actor y guionista británico.

1942: Kent McCord, actor estadounidense.

1944: Jan Brewer, político estadounidense, gobernador de Arizona.

1945: Bryan Ferry, cantante británico de rock.

1946: Louise Simonson, escritora estadounidense.

1947: Lynn Anderson, cantante y música estadounidense.

1948: John Foxx, cantautor, guitarrista y tecladista británico.

1948: Olivia Newton-John, cantante y actriz australiana de origen británico.

1949: Jane Smiley, escritora y novelista estadounidense.

1949: Eduardo Gatti, cantautor y músico chileno.

1953: Guillermo Yunge, exdirigente estudiantil y diputado chileno, embajador de Costa Rica durante el atentado a la embajada.

1955: Carlene Carter, cantautor y guitarrista estadounidense.

1956: Linda Hamilton, actriz estadounidense.

1958: Robert Kagan, historiador estadounidense.

1962: Melissa Sue Anderson, actriz estadounidense.

1962: Mark Haddon, escritor y poeta británico.

1962: Steve Moneghetti, corredor australiano.

1962: Al Pitrelli, guitarrista estadounidense, de la banda Megadeth.

1962: Tracey Thorn, cantante y compositora británica.

1962: Jacky Wu, cantante, presentador de televisión y actor taiwanés.

1964: Raquel Mancini, modelo argentina.

1964: John Tempesta, baterista estadounidense.

1965: Alexandra Lencastre, actriz portuguesa.

1968: Jim Caviezel, actor estadounidense.

1969: David Slade, británico director y productor.

1970: Sheri Moon Zombie (Sheri Lyn Skurkis), diseñadora de modas y actriz estadounidense

1971: Alejandro Fantino, conductor de televisión y periodista deportivo argentino.

1972: Shawn Stockman, cantante estadounidense, de la banda Boyz II Men.

1974: Gary Hall Jr., nadador estadounidense.

1975: Emma Härdelin, cantante sueca.

1975: Jake Paltrow, cineasta y guionista estadounidense.

1976: Michael Ballack, futbolista.

1976: Dean Butterworth, baterista británico, de las bandas The Used y Good Charlotte.

1976: Sami Vanska, bajista finlandés, de la banda Nightwish.

1979: Jacob Tierney, actor, actor, cineasta y guionista canadiense.

1981: Christina Milian, cantante, bailarina y actriz estadounidense.

1981: Serena Williams, tenista estadounidense.

1984: Nev Schulman, fotógrafo, presentador de televisión y productor estadounidense.

1986: Ashley Leggat, actriz canadiense.

1988: James Blake, cantante, compositor y productor británico.

1988: Lilly Singh, youtuber y actriz canadiense.

1989: Emma Rigby, actriz británica.

2000: Natasha Binder, pianista belga

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 26 de septiembre?

Libra

¿Quién murió un 26 de septiembre?

En España

1468: Juan de Torquemada, cardenal español, tío del inquisidor Tomás de Torquemada.

1929: Agustín Riancho, pintor.

1952: George Santayana, filósofo, novelista y poeta.

1967: Luis Ceballos y Fernández de Córdoba, ingeniero y naturista.

1967: Rafael Fernández-Shaw, escritor.

1970: Josep Maria Millàs Vallicrosa, historiador.

1987: Victoria Kent, política.

2006: Luis Adaro Ruiz-Falcó, empresario.

En el mundo

1826: Alexander Gordon Laing, explorador escocés.

1867: James Ferguson, astrónomo escocés.

1873: William Wheelwright, empresario estadounidense.

1902: Levi Strauss, industrial textil estadounidense, fabricante de pantalones.

1937: Bessie Smith, cantante estadounidense de blues.

1947: Hugh Lofting, escritor británico.

1972: Charles Correll, actor y guionista estadounidense.

1979: Arthur Hunnicutt, actor estadounidense

1988: Guillermo Battaglia, actor argentino.

1990: Alberto Moravia, escritor italiano.

1996: Geoffrey Wilkinson, químico británico, premio nobel de química en 1973.

1998: Betty Carter, cantante estadounidense de jazz .

2000: Richard Mulligan, actor estadounidense.

2003: Shawn Lane, guitarrista, compositor y productor estadounidense.

2003: Robert Palmer, cantante y compositor británico.

2008: Marc Moulin, músico, tecladista y periodista belga.

2008: Paul Newman, actor, cineasta, productor y empresario estadounidense.

2010: Gloria Stuart, actriz de cine, teatro y televisión y centenaria estadounidense, la anciana en Titanic.

2011: Jerry Haynes, actor estadounidense

2013: Azizan Abdul Razak, político malayo.

2013: Sos Sargsyan, actor y cineasta armenio

2013: Adriana Vignoli, artista y escenógrafa argentina.

¿Qué se celebra el 26 de septiembre?

Día Internacional de las Personas Sordas

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares

Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

Día Europeo de las Lenguas

Día Interamericano de las Relaciones Públicas.