Cómo funciona un coche eléctrico

Actualmente, cuando la mentalidad humana está más concienciada que nunca con el respeto por medio ambiente y el cuidado del equilibrio del planeta, cada vez son más las personas que optan por comprar un coche eléctrico. Pero, ¿sabemos cómo funcionan estos vehículos realmente?

Un coche eléctrico es un vehículo que se impulsa a través de motores que utilizan únicamente energía eléctrica que se almacena en baterías recargables, encargadas de convertirla en energía cinética, que será la que haga que el automóvil se desplace.

Los coches eléctricos, al contrario de lo que hacen los de combustión interna, no queman combustible, pues su energía la obtienen de la tracción del motor eléctrico. Así, con la energía que se almacena en sus baterías recargables, guardan todo lo que necesitan para el desplazamiento, tanto si son de corriente alterna como de corriente continua.

Actualmente, un vehículo eléctrico moderno utiliza baterías de iones de litio, que se han demostrado bastante útiles para no perder prácticamente nada en su capacidad de reserva y almacenamiento con el paso del tiempo y el uso.

También hoy en día se consideran a los coches híbridos enchufables dentro del espectro de los vehículos eléctricos, ya que, aunque combinan motor eléctrico con otro de combustión interna, el eléctrico es el principal para manejar y hacer avanzar al automóvil, el otro no.

El coche eléctrico, un invento con muchos años

En contra de lo que mucha gente piensa, la invención de los automóviles eléctricos data de hace más de 150 años, cuando se realizaron los primeros intentos entre 1832 y 1839 por parte de Robert Anderson.

No obstante, ha sido en los últimos años cuando estos vehículos han recibido el empujón definitivo para evolucionar hasta los niveles actuales, cuando los combustibles fósiles comienzan a escasear y la conciencia medioambiental es mayor.

Hoy, los coches eléctricos constan de una compleja mecánica que incluye motor, cargador, baterías, transformadores, inversores e incluso controladores para manejar el correcto funcionamiento de toda la maquinaria.

Gracias a toda la tecnología que se incluye hoy en día en un coche eléctrico, se están produciendo vehículos menos contaminantes, que pueden recargar incluso estando parados y que se alimentan de fuentes de energía sostenibles y renovables.

No obstante, todavía no se han desarrollado al 100%. Aún muestran una autonomía muy limitada en la mayor parte de los casos y no siempre es fácil encontrar zonas de carga, ni siquiera en los garajes particulares. Aun así, ya se está en el buen camino y es cuestión de tiempo que se subsanen estas limitaciones.