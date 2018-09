Efemérides del 25 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 25 de septiembre?

Tal día como hoy, 25 de Septiembre de 1926 el empresario americano Henry Ford, anuncia la jornada laboral de 8 horas y cinco días a la semana, que sus trabajadores desarrollarían en sus fábricas, dando inicio a la gran revolución de la industria automotriz estadounidense y acabando de implementar una jornada que ha acabado imponiéndose en prácticamente todos los países.

Años más tarde, 25 de Septiembre de 2005 el (ahora retirado) piloto Fernando Alonso, se convierte en campeón del mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, siendo el piloto más joven en conseguirlo (tenía entonces 24 años) y el primero de España. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 25 de septiembre.

¿Qué pasó el 25 de septiembre?

En España

1808: Se constituye la Junta Suprema Central Gubernativa.

1906: En presencia del Rey y ante una multitud, Leonardo Torres Quevedo presenta con éxito el invento del telekino en el puerto de Bilbao, controlando un bote desde la orilla, en lo que es considerado el nacimiento del control remoto y el mando a distancia.

1962: Lluvias torrenciales en Barcelona y sus posteriores inundaciones, producen más de 700 muertos. El río Besós alcanzó los 3000 m³/s y la Rambla de la Viuda 1500 m³/s.

1998: Al norte de la ciudad de Melilla, se accidenta la aeronave BAe-146-100.

2005: En Brasil, el piloto español Fernando Alonso se convierte en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia ―hasta 2008―, y el único español en conseguirlo.

2012: En Madrid (España), miles de manifestantes rodean el Congreso. La policía reprime, dejando 64 heridos.

En el mundo

1789: En Estados Unidos el Congreso aprueba el Acta de Derechos (Bill of Rights).

1846: En México, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey.

1868: En Ginebra (Suiza) se crea la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, de inspiración anarquista.

1890: Inicia sus servicios en California el Parque nacional de Yosemite, el primer parque nacional moderno.

1926: En Estados Unidos, Henry Ford anuncia la semana laboral de cinco días a la semana, ocho horas por día.

1957: En Haití, es elegido presidente vitalicio el dictador François Duvalier (1907-1971), quien convirtió a su país en el más pobre del mundo, y que será sucedido en 1971 por el dictador Jean-Claude Duvalier (1951-2014).

1962: Se proclama formalmente la República Democrática Popular de Argelia. Ferhat Abbas es elegido presidente del Gobierno provisional.

1963: En República Dominicana, una junta cívico-militar (con el respaldo de Estados Unidos) derroca al presidente Juan Bosch y Gaviño.

1972: En Noruega, el pueblo rechaza en referéndum ingresar en la Comunidad Económica Europea.

1979: En Broadway se estrena la obra Evita, que ridiculiza la personalidad de la líder argentina Eva Perón.

1981: En Nueva York, Belice se une a las Naciones Unidas.

1991: en Nueva York se realiza un acuerdo para llegar a la paz en El Salvador.

1992: Se lanza la sonda a Marte Mars Observer, con la cual se perdió contacto tres días antes de entrar en órbita marciana.

2003: En Japón, la costa de Hokkaidō es sacudida por un terremoto de 8.0 grados.

2004: En Chile se lleva a cabo la Jornada Libertaria de Quilpué.

2005: En Perú, un terremoto de 7 grados a la escala de Richter sacude a la Amazonía, destruyendo a la ciudad de Lamas.

¿Quién nació el 25 de septiembre?

En España

1821: Juan Isern Battló y Carrera, botánico.

1875: Fernando Álvarez de Sotomayor, pintor.

1886: Jesús Guridi, músico.

1891: Mariano Juan María de la Cruz García Méndez, religioso.

1932: Adolfo Suárez González, abogado y político español, presidente entre 1976 y 1981.

1936: Jaume Gil Aluja, catedrático.

1949: Pedro Almodóvar, cineasta y guionista.

1954: Juande Ramos, entrenador de fútbol.

1964: Carlos Ruiz Zafón, escritor.

1965: Rafael Martín Vázquez, futbolista.

1969: Paz Padilla, humorista, actriz y presentadora.

1980: Ainhoa, cantante.

1980: Olivia Molina, actriz.

1993: Rosalía Vila, cantante.

En el mundo

1862: Léon Boëllmann, organista y compositor francés.

1862: Billy Hughes, político australiano, primer ministro entre 1915 y 1923.

1867: Yevgeny Miller, general ruso.

1877: Plutarco Elías Calles, político mexicano, presidente entre 1924 y 1928.

1896: Sandro Pertini, periodista y político italiano, 7.º presidente de Italia.

1897: William Faulkner, escritor estadounidense, premio nobel de literatura en 1949.

1901: Robert Bresson, cineasta francés.

1906: Dmitri Shostakóvich, compositor ruso.

1914: Elena Lucena, actriz argentina .

1915: Ethel Rosenberg, espía estadounidense .

1920: Serguéi Bondarchuk, actor, cineasta y guionista ruso-ucraniano.

1921: Jacques Martin, historietista francés.

1921: Robert Muldoon, primer ministro neozelandés.

1922: Hammer DeRoburt, político nauruano, presidente entre 1968 y 1976.

1923: Robert Laxalt, escritor estadounidense.

1925: Silvana Pampanini, actriz italiana.

1929: Barbara Walters, presentadora de televisión, periodista, productora y escritora estadounidense.

1929: Pepe Soriano, actor argentino.

1930: Elsa Aguirre, actriz mexicana.

1930: Shel Silverstein, poeta estadounidense.

1932: Glenn Gould, pianista canadiense.

1936: Juliet Prowse, bailarina, cantante y actriz indosudafricana.

1936: Moussa Traoré, general y político maliano, segundo presidente.

1939: Feroz Khan, actor, director y productor indio.

1941: Raymundo Gleyzer, cineasta y periodista argentino.

1943: Robert Gates, político estadounidense.

1944: Michael Douglas, actor y productor estadounidense.

1945: Dee Dee Warwick, cantante estadounidense .

1947: Cheryl Tiegs, modelo estadounidense.

1948: Kathi McDonald, cantante estadounidense.

1949: Jeff Borowiak, tenista estadounidense.

1951: Yardena Arazi, cantante israelí.

1951: Mark Hamill, actor estadounidense.

1951: Bernard Le Coq, actor francés.

1952: Bell Hooks, escritor y activista estadounidense.

1952: Christopher Reeve, actor estadounidense.

1955: Steven Severin, músico británico, de la banda Siouxsie & the Banshees.

1955: Zúcchero, músico italiano

1956: W. Daniel Hillis, ingeniero, científico de computadoras y escritor estadounidense.

1957: Michael Madsen, actor y productor estadounidense.

1961: Heather Locklear, actriz y productor estadounidense.

1962: Aida Turturro, actriz estadounidense.

1963: Tate Donovan, actor y director estadounidense.

1964: Maria Doyle Kennedy, actriz y cantante irlandesa.

1965: Scottie Pippen, baloncestista estadounidense.

1965: Rob Schmidt, director y guionista estadounidense.

1966: Jason Flemyng, actor británico.

1968: Will Smith, actor y músico estadounidense.

1969: Hal Sparks, actor estadounidense.

1969: Ron Bumblefoot Thal, guitarrista, compositor y productor estadounidense, de la banda Guns N’ Roses.

1969: Catherine Zeta-Jones, actriz británica.

1970: Dean Ween, músico estadounidense, de la banda The Desert Sessions.

1971: Nikos Boudouris, baloncestista y entrenador griego.

1971: Axel Kicillof, economista y político argentino.

1971: Jessie Wallace, actriz británica.

1973: Tijani Babangida, futbolista nigeriano.

1973: Bridget Marquardt, modelo estadounidense.

1973: Bridgette Wilson, actriz estadounidense.

1974: Olivier Dacourt, futbolista francés.

1974: Daniel Kessler, guitarrista británico, de la banda Interpol.

1974: Alejo Ortiz, actor argentino.

1974: Mara Torres, periodista y novelista española.

1976: Charlotte Ayanna, actriz puertorriqueña, Miss Teen USA 1993.

1976: Chauncey Billups, baloncestista estadounidense.

1976: Armando Petit, futbolista portugués.

1976: Santigold, cantante-compositor y productor estadounidense, de la banda Stiffed.

1976: Chiara Siracusa, cantante maltesa.

1977: Clea DuVall, actriz estadounidense.

1977: Joel David Moore, actor, director y productor estadounidense.

1980: T.I., rapero, productor y actor estadounidense, de la banda P$C.

1980: Nikola Žigić, futbolista serbio.

1981: Sarah Jayne Dunn, actriz británica.

1981: Ángelo Palombo, futbolista italiano.

1984: Annabelle Wallis, actriz británica.

1988: Tamaryn Payne, actriz británica.

1990: Sam Clucas, futbolista británico.

1991: Emmy Clarke, actriz estadounidense.

1994: Jansen Panettiere, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 25 de septiembre?

Libra

¿Quién murió el 25 de septiembre?

En España

1898: Cándido Gómez Carreño, sacerdote franciscano español.

1954: Eugenio d’Ors, escritor, periodista y crítico.

1965: Felipe Acedo Colunga, político.

1985: Enrique Lafuente Ferrari, historiador de arte.

1990: Francisco Ruiz-Jarabo, jurista y político.

1992: César Manrique, artista.

2009: Alicia de Larrocha, pianista.

En el mundo

1933: Ring Lardner, periodista y escritor estadounidense.

1940: Marguerite Clark, actriz estadounidense.

1968: Cornell Woolrich, escritor estadounidense.

1980: John Bonham, baterista británico, de la banda Led Zeppelin.

1986: Nikolái Semiónov, químico ruso, premio nobel de química en 1956.

1987: Mary Astor, actriz estadounidense.

2005: Don Adams, actor, director y guionista estadounidense.

2006: John M. Ford, escritor y poeta estadounidense.

2010: Vincent Floissac, jurista y político santaluciano.

2011: Julio Cozzi, futbolista argentino.

2012: Alonso Lujambio, politólogo mexicano.

2012: Andy Williams, cantante y actor estadounidense .

2013: Ron Fenton, futbolista, entrenador y mánager británico.

2013: José Montoya, poeta y educador estadounidense.

2013: Pablo Verani, político argentino nacido en Italia, gobernador de Río Negro.

2015: Hugo Gutiérrez Vega, poeta mexicano.

¿Qué se celebra el 25 de septiembre?

Día Internacional de la Ataxia.

Día Mundial del Farmaceútico.