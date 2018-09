Efemérides del 24 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 24 de septiembre?

Tal día como hoy, 24 de septiembre de 1952, abre en Salt Lake City, Utah, la primera de las franquicias de KFC, Kentucky Fried Chicken, el restaurante de comida rápida creado por el empresario y restaurador Harland D. Sanders, más conocido como Coronel Sanders, que cocinaba su receta de pollo frito en un restaurante de North Corbin (Kentucky) desde 1939 y que creó un imperio de la nada.

Año más tarde, el 24 de septiembre de 1996, EEUU, Francia, Reino Unido, China y Rusia firman en la sede de la ONU, en Nueva York, el tratado de prohibición completa de pruebas nucleares, en un acto al que se suman otras 66 naciones. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 24 de septiembre.

¿Qué pasó el 24 de septiembre?

En España

1810: Se juran las Cortes de Cádiz en la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo.

1812: En el Campo de las Carreras, Tucumán, fuerzas argentinas vencen a las españolas en la Batalla de Tucumán.

1882: En Barcelona se inaugura el Mercado de San Antonio (o Mercat de Sant Antoni).

1939: El Gobierno español deroga la Ley de Divorcio y dispone que los bienes incautados a los sindicatos del Frente Popular sean del sindicato nacional.

1984: Se inaugura el Museo del Fútbol Club Barcelona.

En el mundo

1493: Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América.

1976: El astrónomo soviético Nikolai Stepanovich Chernykh descubre el asteroide número 3158, Anga.

1952: Abre la primera franquicia deKentucky Fried Chicken en Salt Lake City.

1984: En la localidad de The Dalles (estado de Oregón), miembros de la secta Osho contaminan con salmonella las barras de ensaladas de diez restaurantes locales (atentado bioterrorista de Osho), en los siguientes días caerán enfermas 751 personas, pero no se producirán muertes.

1988: en los Juegos Olímpicos de Seúl, el canadiense Ben Johnson gana la carrera de 100 metros, estableciendo un récord mundial (9,79 s).

1990: en Rusia, el Soviet Supremo aprueba el cambio de la economía al libre mercado.

1990: Se publica el disco Rust in Peace de la banda Megadeth.

1990: Se publica el disco The Razors Edge de la banda de hard-rock AC/DC.

1991: Se publica el disco Nevermind, de la banda Nirvana.

1991: Se publica el disco Blood Sugar Sex Magik de Red Hot Chili Peppers.

1994: Un fanático musulmán asesina al cantante Cheb Hasni (26) en Orán (Argelia), debido a que cantaba música raï romántica.

2007: En Estados Unidos la cadena CBS estrena la comedia The Big Bang Theory.

2015: En Arabia Saudita ocurre una estampida en La Meca que acaba con la vida de más 700 personas y deja heridas a otras 800.

¿Quién nació el 24 de septiembre?

En España

1817: Ramón de Campoamor, poeta.

1833: Carlos Navarro Rodrigo, periodista y político.

1852: Mercedes de Velilla, poeta.

1894: Francisco López de Goicoechea, político.

1905: Severo Ochoa, bioquímico español, premio Nobel de Química en 1959.

1926: Ricardo María Carles Gordó, arzobispo y cardenal.

1948: Jaume Sisa, músico.

1958: Elena Ochoa, psicóloga y presentadora de televisión.

1959: Ana Mato, política.

1964: Alberto Albístegui, futbolista.

1964: Ainhoa Arteta, soprano.

1969: Goya Toledo, modelo y actriz.

1975: Sergio Múñiz, actor.

1976: Pedro Andreu, escritor.

1984: Ismael González Núñez, atleta.

En el mundo

1871: Florence Scovel Shinn, artista y escritora estadounidense.

1878: Charles Ferdinand Ramuz, escritor suizo.

1881: Oreste Bilancia, actor teatral y cinematográfico italiano.

1882: Louis Blanche, actor teatral y cinematográfico francés.

1884: Ismet Inonu, militar y político turco.

1886: Edward Bach, médico británico, creador de la “medicina” alternativa mediante flores de Bach.

1886: Roberto Marcelino Ortiz, presidente argentino.

1889: César Ratti, actor argentino.

1894: Billy Bletcher, actor, comediante y actor de voz estadounidense.

1895: André Frédéric Cournand, médico y fisiólogo francés, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1956.

1896: F. Scott Fitzgerald, escritor estadounidense.

1898: Robert D. Blue, político estadounidense.

1907: Martín Marculeta, futbolista español (f. 1984).

1911: Konstantín Chernenko, político siberiano, presidente soviético.

1918: Mario Báncora, físico argentino.

1918: Richard Hoggart, sociólogo británico.

1918: Audra Lindley, actriz estadounidense.

1924: Sergio Magaña, dramaturgo y escritor mexicano.

1936: Jim Henson, productor y cineasta estadounidense, creador de los Muppets.

1939: Wayne Henderson, músico estadounidense de The Crusaders.

1941: Linda McCartney, cantautora y tecladista estadounidense, esposa del beatle Paul McCartney.

1958: Kevin Sorbo, actor estadounidense.

1961: John Logan, guionista estadounidense.

1962: Nia Vardalos, actriz canadiense.

1971: Peter Salisbury, baterista británico, de la banda The Verve.

1985: Jessica Lucas, actriz estadounidense.

1993: Kevin Ceccon, piloto de automovilismo italiano.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 24 de septiembre?

Libra

¿Quién murió un 24 de septiembre?

En España

1820: Pedro Aranaz, compositor.

1852: Francisco Javier Castaños, general.

1953: Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, aristócrata.

1967: Francesc Almela i Vives, escritor e historiador.

1976: Miguel Ángel García-Lomas, político y arquitecto.

2007: Odón Betanzos, periodista, poeta, novelista y crítico.

2010: Ana Kiro, cantante.

En el mundo

1834: Pedro IV, rey portugués, emperador de Brasil.

1904: Niels Ryberg Finsen, médico danés, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1903.

1939: Carl Laemmle, cineasta alemán.

1953: Berthold Viertel, cineasta austriaco.

1977: Piet Zwart, arquitecto neerlandés.

1981: Patsy Kelly, actriz estadounidense.

1991: Dr. Seuss, escritor británico de cuentos infantiles.

1993: Ian Stuart, músico neonazi británico.

1999: Juan Gallardo, cantante y actor mexicano.

2004: Françoise Sagan, escritora francesa.

2010: Jorge “Giant” González, luchador profesional argentino.

2016: Mary da Cuña, actriz y directora teatral uruguaya (n. 1942).

2016: Bill Nunn, actor estadounidense.

2017: Maria Julia Alsogaray, política argentina.

¿Qué se celebra el 24 de septiembre?

Fiestas de la Mercè de Barcelona

Día de la Independencia de Guinea-Bisáu.