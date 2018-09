¿Qué es una paradoja?

Una paradoja la podemos definir como el uso de las palabras que componen una operación y que ellas tengan conceptos contradictorios, pero que tiene validez la frase y no está alejada de la realidad. Por lo tanto, una oración que cuenta como principal protagonista la retórica que se crea por la ejecución de las palabras que contradicen a la siguiente en la misma oración. Profundicemos más en ella:

Conociendo más sobre la paradoja y sus tipos

Podemos hablar de una serie de frases “los ricos suelen ser pobres de alma”, “tratando de hacer el bien lo que consiguió fue hacer el mal”, “no aclare que oscurece”y muchas mas oraciones en las que las personas se expresan uniendo palabras que se contradicen en la misma oración.

Muchas clases de paradojas se pueden aplicar cuando se establece una conversación con dos o más individuos que serían las siguientes:

Antinomias

Son unas paradojas que se crean mediante palabras que son una “autocontradicción”, en una oración como por ejemplo puede ser ” de los pesimistas resulta ser el más optimista”, “yo solo sé que no se nada”, ser supersticioso provoca mala suerte”, “se tiene que matar a los asesinos” y demás oraciones similares.

Condicionales

Esta clase de paradojas se usan para dejar un interrogante en el lector u oyente, pues se le da la capacidad de que crea una suposición, como puede ser: “¿Quién fue primero la gallina o el huevo?”, Si una culebra empieza a consumir su propia cola ¿Se comería entera?.

De definición

En este caso so una serie de paradojas que en un principio pueden dar un concepto de algo o de tal o cual situación, pero donde la explicación que se proporciona es ambigua y no queda del todo claro. Algunos ejemplos serían: “quiero casarme con un hombre alto, pero me gusta es Pablo que es moreno y bajo”.

Verídicas

Paradojas que cuando se escuchan o leen de primera mano, no es que tengan mucho sentido en un principio o parecen absurdas pero realmente eso no hacen que sean realmente verídicas. Unos ejemplos serían “dos personas se encuentran en una misma reunión y cumplen años el mismo día”, Julián tiene 25 años y solo ha podido celebrar su decimo segundo aniversario”.

Ya has podido ver en qué consiste la paradoja, una figura de la que se habla con frecuencia, pero de la que no todo el mundo sabe en qué consiste y las variedad que hay de la misma.