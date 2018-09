Efemérides del 11 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 11 de septiembre?

Tal día como hoy, 11 de septiembre de 2011, se produjeron los ataques terroristas a Estados Unidos por miembros de Al Qaeda. 19 miembros de la red yihadista secuestran varios aviones que estrellan contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. Los atentados del 11-S se cobraron la vida de 3016 fallecidos, y desemboca en la Guerra de Afganistán.

Años más tarde, también un 11 de septiembre, pero de 2005, el Estado de Israel anuncia oficialmente su intención de dejar el disputado territorio de la Franja de Gaza tras 38 años de ocupación. El último de los 21 asentamientos judíos del territorio palestino, Netzarim, fue evacuado por militares sin oposición de las 60 familias que lo ocupaban. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 11 de septiembre.

¿Qué pasó el 11 de septiembre?

En España

1609: Se ordena la expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia, lo que supondrá el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España.

1714: En el marco de la Guerra de Sucesión Española, Barcelona, junto a las tropas imperiales, cae ante las tropas borbónicas. Se proclama así el Día de Cataluña.

1766: Carlos III de España admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas y los acepta para cargos civiles.

1940: Se crea en España un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo.

1981: El Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso, pintado en 1937.

1984: Mueren 22 personas en un incendio forestal en la isla de La Gomera, entre ellas Francisco Afonso (gobernador de Santa Cruz de Tenerife).

2003: El Congreso de los Diputados aprueba la reforma de 166 artículos del Código Penal.

2008: Telefónica anuncia su decisión de lanzar una OPA por 55,1 % de Telefónica Chile por unos 985 millones de dólares estadounidenses.

2008: El Tribunal Constitucional declara nula la Ley de Consulta planteada por el lehendakari Ibarretxe sobre el futuro del País Vasco.

2014: Cientos de miles de catalanes se manifiestan en Barcelona a favor de la consulta soberanista.

2016: El ciclista colombiano Nairo Quintana se proclama campeón de la Vuelta a España en bicicleta.

En el mundo

1226: Se inicia la práctica católica de la Adoración perpetua.

1297: Los escoceses de William Wallace derrotan a los ingleses en la en la batalla del Puente de Stirling,

1541: Un terremoto destruye totalmente la ciudad de Guatemala.

1552: Un terremoto destruye la ciudad de Santiago de Chile.

1609: Henry Hudson es el primer europeo que llega a la isla de Manhattan.

1802: Francia se anexa el Piamonte italiano.

1853: Se utiliza por primera vez el telégrafo eléctrico.

1898: Isabel de Wittelsbach (llamada Sissi) es apuñalada por el anarquista italiano Luigi Lucheni, en Ginebra.

1906: Mahatma Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia.

1916: El puente de Quebec (Canadá) se cae por segunda vez, muriendo 11 hombres. El puente se había caído por primera vez el 29 de agosto de 1907.

1919: Los marinos de Estados Unidos invaden Honduras.

1926: Se produce en Roma un atentado contra Benito Mussolini en el que resultan heridos ocho transeúntes.

1930: En Italia, hace erupción el volcán Stromboli.

1943: Los nazis comienzan el exterminio del gueto judío en Minsk y Lida.

1944: Las primeras tropas aliadas del ejército de Estados Unidos cruzan la frontera oeste de la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

1948: Henri Queuille es elegido Primer Ministro de Francia.

1951: Florence Chadwick atraviesa a nado el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia, siendo la primera mujer que completó la travesía en ambas direcciones.

1954: Primera elección televisada de Miss América.

1961: Se funda el de World Wide Fund for Nature (WWF).

1962: En Londres (Reino Unido), la banda británica The Beatles terminan de grabar su primer single Love Me Do.

1974: El vuelo 212 de Eastern Air Lines se estrella en Carolina del Norte, muriendo 69 pasajeros y 2 tripulantes.

1987: El cuadro de Van Gogh, ‘Los girasoles’ es subastado a un precio récord en la época, 320 millones de francos.

1991: la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, calculadas en 11.000 hombres.

1992: Las tormentas monzónicas en Pakistán y el norte de la India, causan la muerte de 2000 personas.

1999: La tenista Serena Williams gana su primer torneo del Grand Slam, el US Open, siendo la primera mujer afroamericana en ganar un Grand Slam desde Althea Gibson en 1958.

2001: Se producen en Estados Unidos los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas dejando 3016 muertos.

2004: Cerca del Monte Athos (Grecia), el patriarca Petros VII y sus acompañantes mueren en un accidente de helicóptero aún sin explicar.

2005: El Estado de Israel declara oficialmente su intención de dejar el disputado territorio de la Franja de Gaza después de 38 años de ocupación.

2008: Se lleva a cabo la masacre de Porvenir (en Bolivia), con 18 campesinos muertos y 30 desaparecidos.

¿Quién nació el 11 de septiembre?

En España

1557: José de Calasanz, Pedagogo y santo

1684: Martín Martínez, médico y filósofo

1871: Hermenegildo Anglada Camarasa, pintor

1904: José María Bueno Monreal, sacerdote

1911: Conchita Montenegro, modelo, bailarina y actriz

1962: Julio Salinas, futbolista.

1965: Fernando Gómez, futbolista.

En el mundo

1656: Ulrica Leonor de Dinamarca, reina sueca

1711: William Boyce, compositor británico

1862: William Sydney Porter, “O. Henry”, escritor estadounidense

1885: D. H. Lawrence, novelista y poeta británico

1915: Raúl Alberto Lastiri, político y presidente argentino

1917: Ferdinand Marcos, dictador filipino

1929: David S. Broder, periodista estadounidense

1929: Birgitta Trotzig, escritora sueca

1937: Robert Crippen, astronauta estadounidense

1940: Brian De Palma, cineasta estadounidense

1944: Everaldo, futbolista brasileño

1945: Franz Beckenbauer, futbolista alemán

1958: Scott Patterson, actor estadounidense

1961: Virginia Madsen, actriz estadounidense

1965: Moby (Richard Melville Hall), músico estadounidense

1967: Harry Connick, Jr., cantante estadounidense

1968: Kay Hanley, músico estadounidense

1970: Taraji P. Henson, actriz estadounidense

1971: Richard Ashcroft, cantante británico, de la banda The Verve

1977: Ludacris (Christopher Brian Bridges), rapero estadounidense

1977: Jon Buckland, guitarrista británico, de la banda Coldplay

1979: Éric Abidal, futbolista francés

1980: Antônio Pizzonia, piloto brasileño de Fórmula 1

1990: Jorge Alejandro Castro, futbolista costarricense

1991: Jordan Ayew, futbolista francoghanés

1991: Kygo, Disc Jockey noruego

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 11 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió el 11 de septiembre?

En España

1808: José Celestino Mutis, astrónomo, matemático y botánico

1876: Concepción de Estevarena, poeta

1950: Conde de Romanones, aristócrata español, presidente del Gobierno

1965: Fernando Aguirre, actor

2002: Roberto Vidal Bolaño, escritor y actor de teatro

2005: Francisco Lacueva, teólogo evangélico

En el mundo

1677: James Harrington, político y filósofo británico

1823: David Ricardo, economista británico

1917: Georges Guynemer, aviador francés

1948: Muhammad Ali Jinnah, político indio, fundador de Pakistán

1955: Francisco Fiorentino, cantor argentino de tangos

1971: Nikita Jrushchov, dirigente soviético

1973: Salvador Allende, presidente chileno

1985: William Alwyn, compositor británico

1987: Lorne Greene, actor canadiense

1987: Peter Tosh, músico jamaicano, de la banda The Wailers

1994: Jessica Tandy, actriz estadounidense

2001: Mychal F. Judge, sacerdote católico, considerado la primera víctima oficial de los atentados del 11-S en el WTC

2002: Kim Hunter, actriz estadounidense

2003: Anna Lindh, ministra de Suecia

2003: John Ritter, actor estadounidense

2009: Yoshito Usui, dibujante japonés de manga

2010: Kevin McCarthy, actor de teatro, cine y televisión estadounidense

2011: Andy Whitfield, actor galés

¿Qué se celebra el 11 de septiembre?

Diada de Cataluña

Día del Maestro en Argentina