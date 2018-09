Qué es una regresión a una vida pasada

¿Crees que una regresión a una vida pasada es algo real y útil? En realidad, son muchas las personas que consideran que es válida para tratar problemas psicológicos y demás. Pero, ¿en qué consiste realmente?

Una regresión a vidas pasadas es el procedimiento mental ejecutado generalmente bajo hipnosis clínica que permite volver a eventos que tuvieron lugar tiempo atrás y que sirve para visualizar algo que pasó antaño, aunque se considera que también se podría volver a un evento que se produjo en otra vida anterior a la que se vive actualmente, pero este concepto entra ya dentro de los campos del esoterismo y las teorías alternativas.

Durante una de estas regresiones se puede llegar a la raíz de un problema psicológico cuyo origen se encuentra en situaciones antiguas, pero que hoy día todavía puede provocar desórdenes emocionales, mentales e incluso psicológicos.

Obviamente, cuando un paciente no responde a tratamientos médicos tradicionales, se puede intentar esta forma de cura por medio de técnicas que, no obstante, no es 100% seguro que tengan una función real y óptima.

No obstante, sí que se sabe que muchos problemas que un individuo pueda tener en la actualidad, pueden estar originados en eventos traumáticos del pasado que incluso su mente ha apartado, o debidos a un acto al que no se le da mucha importancia o la importancia real que de verdad tiene.

¿Es beneficiosa una regresión a una vida pasada?

Como es lógico, según los especialistas en regresiones, esta técnica es muy útil para el tratamiento emocional y psicológico del individuo. A veces, es harto complejo encontrar el origen de un problema que, aunque no lo sepamos, puede estar muy oculto en nuestra mente.

Debido a este tipo de técnicas, se pueden tratar dolencias tales como las fobias, los ataques de pánico, la ansiedad e incluso la depresión. También se afirma que funcionan en personas con pesadillas recurrentes, impotencias sexuales, etc.

Igualmente se usa para personas que no consiguen alcanzar sus objetivos en la vida o se sienten atenazados por miedos que no son capaces de explicar y parecen no tener sentido. De esta forma se conecta con el episodio traumático que provocó tal problema y se puede solucionar el asunto que tanto atenaza a un individuo concreto.

Algunos problemas para los que se usa una regresión de forma habitual, por ejemplo, son el miedo a volar en avión, el vértigo o temor a las alturas, el terror casi patológico a insectos o alimañas como ratas, ratones, cucarachas, espacios abiertos, agua, etc.