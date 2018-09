¿Qué es la melancolía?

Según el célebre escritor Victor Hugo, “la melancolía es la felicidad de estar triste”. Algo que está claro es que cuando estamos melancólicos nuestro estado de ánimo se suele asociar a la tristeza, pese a que lo que recordemos sean buenos episodios de nuestro pasado. Una melancolía sin memoria no es posible, pues es un sentimiento que nos hace recordar que algo nos falta, que estuvo ahí, era bueno para nosotros y no puede recuperarse.

La melancolía y el dolor

Cuando nos vienen sentimientos de melancolía solemos acordarnos de viajes, personas, momentos, experiencias y se suele decir aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Cuando sentimos melancolía, sufrimos por algo que no vamos a poder tener ya.

Podemos decir que la melancolía es un dolor permitido, donde recordamos a algo o a alguien que ya no está con nosotros. Todo ello nos duele, pero también hace que nos acordemos de que es nuestro y nos pertenece, aunque solo sea por unos minutos, estando alojado en nuestro banco de la memoria.

Decía Emile Durkheim que“El hombre no podría vivir si fuera completamente impermeable a la tristeza. Muchas penas solo se pueden soportar cuando se las abraza, y el placer que se experimenta en ellas naturalmente tiene un carácter algo melancólico.”

La melancolía es una forma de no aceptar el presente y donde no estamos contentos con lo que ahora tenemos. Cuando viajamos con la mente a otros sitios, espacios o tiempos y se busca una compañía irreal, lo que creemos inconscientemente es que lo poseemos y que no podemos separarnos de él.

¿Qué ocurre cuando la melancolía no nos abandona?

A veces se presenta de forma puntual, pero puede ser un problema cuando se instala en nuestra vida de forma permanente. Es hasta cierto punto normal estar melancólico una tare y mirar unas fotos antiguas, escuchar canciones o acordarnos de momentos agradables, así como pensar en una persona con la que compartimos nuestra vida.

Si esto se repite con frecuencia y no lo tratamos, si que puede llegar a derivar en una depresión, Por lo que debemos frenar la melancolía a tiempo, reconocerla y enfrentarla cuanto antes para evitar que pueda terminar en algo de mayor gravedad.

La insatisfacción se encuentra en nuestro fondo

Muchos expertos dicen que la melancolía lo que hace es sacar a la luz una carencia que tenemos las personas que no estamos realmente contentos con la vida que llevamos. Se supone que si nuestra vida es plena, no hay necesidad de aferrarse al pasado.

Sentir más o menos melancolía dependerá de como nos encontremos en nuestro presente. Cuando estamos felices, no precisamos evocar el pasado ni pensar que todo podría ser una manera u otra. Anclarse en el pasado y también perderse el presente.