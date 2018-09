Efemérides del 10 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 10 de septiembre?

Tal día como hoy, 10 de Septiembre, pero de 1963, Estados Unidos da un paso por los derechos civiles cuando en Alabama, estado del Sur altamente racista, 20 estudiantes afroamericanos acceden por primera vez a la escuela pública, teniendo que ser fuertemente custodiados por fuerzas de seguridad ante la gran cantidad de personas que protestaron al respecto.

Años más tarde, el 10 de Septiembre de 1990, se estrena en la cadena NBC, El Príncipe de Bel-Air, una sitcom del productor musical Quincy Jones, protagonizada por el todavía desconocido Will Smith, que acabó convirtiéndose en una de las comedias más populares de los 90 y encumbró la carrera de Smith como estrella de Hollywood. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 4 de septiembre.

¿Qué pasó el 10 de septiembre?

En España

1229: Comienza la Conquista de Mallorca por las tropas de Jaime I de Aragón.

1831: Se vota la ley que crea la Bolsa de Madrid.

1865: Finaliza la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat, que había comenzado en 1755.

1910:Se funda el Cádiz CF.

1967: El pueblo de Gibraltar vota mantenerse en el Reino Unido y no formar parte de España.

1976: El Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma política que abrirá el camino hacia la democracia.

1981: Regresa a España el cuadro Guernica (de Pablo Picasso) procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York junto a los 23 bocetos que lo completan.

1983: Comienza la emisión en pruebas de la Televisió de Catalunya (TV3).

1990: El príncipe Felipe de Borbón, heredero de la Corona Española, comienza en Buenos Aires su primera visita oficial a Iberoamérica.

1992: Se inaugura en el vértice sur del conocido como Triángulo del Arte de Madrid, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En el mundo

1823: Simón Bolívar recibe en Perú lasuprema autoridad militar del Perú, por el Congreso de ese país.

1846: Elias Howe patenta su máquina de coser.

1877: Se hallan en la Catedral de Santo Domingo (República Dominicana) los restos de Cristóbal Colón.

1927: Francia gana por primera vez la Copa Davis desde su fundación en 1905.

1939: Canadá le declara la guerra a Alemania, uniéndose a Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia en el bando aliado.

1943: Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania comienza la ocupación de Roma.

1945: Vidkun Quisling es sentenciado a la pena capital por su colaboración con el régimen nazi.

1951: El Reino Unido comienza su boicot a Irán.

1960: El maratonista etíope Abebe Bikila gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 corriéndolo en su totalidad descalzo.

1961: Mueren en el circuito de Monza (Italia), 16 espectadores y el piloto Wolfgang von Trips en un accidente.

1963: En Alabama, 20 estudiantes afroamericanos entran por primera vez en escuelas públicas.

1974: Guinea-Bissau se independiza de Portugal.

1976: El dictador chileno Augusto Pinochet le retira la ciudadanía al excanciller Orlando Letelier (1932-1976). Once días después, Letelier será asesinado en Washington DC.

1977: En Francia es guillotinado Hamida Djandoubi, la última persona en ser ejecutada en este país.

1987: En Estados Unidos, el papa Juan Pablo II llega a Miami, en el primer día de su visita a ese país.

1990: Se estrena en Estados Unidos la famosa serie de televisión The Fresh Prince of Bel-Air.

2001: En Sierra Leona, el SAS rescata a una patrulla secuestrada por guerrilleros.

2001: En Nueva York (Estados Unidos), Michael Jackson da su último concierto.

2002: Suiza ingresa en las Naciones Unidas.

2003: Es apuñalada en los almacenes NK de Estocolmo la ministra sueca Anna Lindh, quien fallecerá a la madrugada siguiente.

2006: Michael Schumacher, heptacampeón de Fórmula 1, anuncia su retirada como piloto.

2008: En Ginebra (Suiza), el acelerador de partículas LHC del CERN, comienza a funcionar con éxito tras hacer circular por el acelerador un haz de mil millones de protones en poco más de 50 minutos.

¿Quién nació el 10 de septiembre?

En España

1930: Jesús Garay Vecino, futbolista.

1931: Pepe Rubio, actor.

1955: Ignacio Astarloa, político.

1961: Alberto Núñez Feijóo, político.

1964: Ginés García Millán, actor.

1965: Josep Pedrerol, periodista.

1966: Jordi Tarrés, piloto de trial.

1969: David Trueba, realizador y guionista.

En el mundo

1638: María Teresa de Austria, reina consorte francesa.

1659: Henry Purcell, compositor británico.

1714: Niccolò Jommelli, compositor italiano.

1892: Arthur Compton, físico estadounidense, premio nobel de física en 1927.

1894: Aleksandr Dovzhenko, guionista, productor y cineasta ucraniano.

1914: Robert Wise, cineasta estadounidense.

1915: Edmond O’Brien, actor estadounidense

1929: Arnold Palmer, golfista estadounidense.

1933: Karl Lagerfeld, diseñador de moda alemán.

1939: Cynthia Lennon, mujer británica, primera esposa de John Lennon y madre del músico Julian Lennon.

1943: Junior (Antonio Morales), cantante filipino, del dúo Juan y Junior.

1945: Dennis Burkley, actor estadounidense.

1945: José Feliciano, cantante y guitarrista puertorriqueño.

1950: Joe Perry, guitarrista estadounidense, de la banda Aerosmith.

1953: Amy Irving, actriz estadounidense.

1957: Kate Burton, actriz suiza.

1958: Chris Columbus, cineasta estadounidense.

1960: Colin Firth, actor británico.

1968: Big Daddy Kane, rapero estadounidense.

1968: Guy Ritchie, cineasta británico.

1968: Andreas Herzog, futbolista austriaco.

1974: Ryan Phillippe, actor estadounidense.

1974: Sarah Goldberg, actriz estadounidense.

1980: Mikey Way bajista estadounidense, de la banda My Chemical Romance.

1982: Stephen McManus, futbolista escocés.

1983: Fernando Belluschi, futbolista argentino.

1985: Shota Matsuda, actor japonés.

1985: David Clarkson, futbolista escocés.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 10 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió un 10 de septiembre?

En España

1984: Ismael Merlo, actor

1986: Yoyes (Dolores González Catarain), militante de la banda terrorista ETA, asesinada por esta misma.

1999: Alfredo Kraus, tenor.

2002: Roberto Vidal Bolaño, dramaturgo

2008: Isaac Montero, escritor y guionista.

En el mundo

1815: John Singleton Copley, artista estadounidense.

1833: Juan José Paso, político secretario de la Primera Junta de Gobierno de Argentina.

1862: Carlos Antonio López, presidente paraguayo.

1898: Sissi (Isabel de Baviera), emperatriz austrohúngara.

1948: Fernando I, rey búlgaro.

1972: Ann Elizabeth Hodges, mujer estadounidense que fue golpeada por el meteorito Sylacauga el 30 de noviembre de 1954 .

1975: George Paget Thomson, físico británico, premio nobel de física en 1937.

1976: Dalton Trumbo, escritor y guionista cinematográfico estadounidense.

1979: Agostinho Neto, político angoleño, primer presidente de su país.

1983: Felix Bloch, físico suizo, premio nobel de física.

1985: Jock Stein, futbolista y entrenador británico.

2007: Alberto Argibay, actor argentino.

2007: Jane Wyman, actriz estadounidense.

2011: Cliff Robertson, actor estadounidense.

2014: Richard Kiel, actor estadounidense.

2015: Franco Interlenghi, actor italiano.

¿Qué se celebra el 10 de septiembre?

Día del niño en Honduras.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio.