Efemérides del 9 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 9 de septiembre?

Tal día como hoy, 9 de Septiembre, pero de 1776, el Segundo Congreso Continental, que fue la convención de delegados de las Trece Colonias en América del Norte, decide cambiar el nombre de Colonias Unidas al de Estados Unidos de América. Poco antes, en Julio, habían adoptado la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Siglos después, el 9 de Septiembre de 1956, Estados Unidos quedaba sorprendida al conocer a una joven estrella llamada Elvis Presley que debutaba en el show televisivo de Ed Sullivan, generando una auténtica revolución de fans y también como no, de detractores. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 3 de septiembre.

¿Qué pasó el 9 de septiembre?

En España

1091: Los almorávides que tenían sitiada Sevilla desde mayo inician el asalto de la misma consiguiendo que al-Mutamid se rinda y se entregue.

1909: Se funda en Valencia, se funda el Levante Unión Deportiva.

1994: Camilo José de Cela es condecorado por la Unesco con la Medalla de Oro Picasso.

2001: Se celebra el primer matrimonio civil en España entre una transexual y un hombre en Igualada, Barcelona.

2003: Un equipo de arqueólogos encuentra en Gerona una torre defensiva de la época de Carlomagno.

2015: España acoge a 17.680 refugiados a propuesta de la comisión europea.

2015: Se aprueba en el senado aprueba la reforma de la ley del aborto

En el mundo

1379: El Tratado de Neuberg divide las tierras de la Casa de Austria entre el duque Alberto III y Leopoldo III.

1530: El rey Carlos I de España y el papa Clemente VII nombran la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

1543: María Estuardo, a los nueve meses de vida, es oficialmente coronada “reina de los escoceses” en el pueblo de Stirling.

1551: La villa de Texcoco (Estado de México) recibe el título de ciudad dada por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano.

1775: El huracán Independencia mata a más de 4000 personas tras su paso por Newfoundland (Canadá)

1776: Se autoriza el nombre de United States of América durante el Segundo Congreso Continental.

1850: California es admitida como el estado número 31 de Estados Unidos.

1888: Se firma el tratado que anexiona la Isla de Pascua a la república de Chile.

1930: La dictadura de Uriburu fusila sin juicio al albañil anarquista Joaquín Penina en Rosario (Argentina).

1944: Se celebra en Bulgaria una insurrección en las principales ciudades, que lleva al gobierno al Frente de la Patria.

1945: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas se rinden formalmente en China.

1947: En Argentina la ley 13.010 reconoce el sufragio universal, el derecho de las mujeres a votar y a ser elegidas.

1948: Corea del Norte se independiza de la Unión Soviética.

1956: Elvis Presley debuta en el show de Ed Sullivan.

1962: Queda fundada la Universidad Católica Madre y Maestra, hoy Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

1978: La URSS lanza su sonda espacial Venera 11 con destino al planeta Venus.

1991: Tayikistán se convierte en la undécima república que se independiza de la Unión Soviética.

1994: Se pone ale a la venta el videojuego “Guitar Hero”

1996: Croacia y Yugoslavia establecen relaciones diplomáticas completas tras cinco años de guerra.

2009: Se ponen a la venta dos versiones de la discografía completa del grupo británico de rock The Beatles (cuarenta años después de su separación) y además el juego The Beatles: Rock Band

2016: Se lanza Perfect Illusion, primer sencillo del nuevo álbum de Lady Gaga.

2016: Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5,3 en la escala de Richter.

¿Quién nació el 9 de septiembre?

En España

1870: Antonio Paso y Cano, escritor dramático.

1894: Antonio Riquelme, actor.

1911: Antonio del Amo, cineasta.

1911: Manuel Sanchís Guarner, filólogo, historiador y escritor.

1932: Javier Tomeo, escritor y dramaturgo.

1950: Agustín Díaz Yanes, cineasta.

1965: Jesús Vázquez, presentador de televisión.

1971: Toni Prats, guardameta de fútbol.

1980: Asier Goiria, futbolista.

1983: Vitolo Añino, futbolista.

En el mundo

1828: León Tolstói, novelista ruso.

1873: Max Reinhardt, actor y cineasta alemán.

1890: Coronel Sanders, empresario estadounidense, fundador de Kentucky Fried Chicken.

1902: Roberto Noble, empresario y político argentino, fundador del diario Clarín.

1911: Richard Baer, oficial naz.

1911: Paul Goodman, escritor y activista anarquista estadounidense.

1922: Hans Georg Dehmelt, físico estadounidense, premio nobel de física en 1989.

1925: Cliff Robertson, actor estadounidense.

1927: Elvin Jones, baterista estadounidense de jazz.

1941: Otis Redding, cantante estadounidense.

1952: David A. Stewart, músico británico, de la banda Eurythmics.

1952: Manuel Göttsching, músico alemán, de la banda Ash Ra Tempel.

1960: Hugh Grant, actor británico.

1966: Adam Sandler, actor y comediante estadounidense.

1969: Rachel Hunter, modelo neozelandesa, esposa de Rod Stewart.

1970: Natalia Streignard, actriz venezolana.

1971: Henry Thomas, actor estadounidense.

1972: Goran Višnjić, actor croata.

1975: Michael Bublé, cantante canadiense.

1980: Michelle Williams, actriz estadounidense.

1984: Brad Guzan, futbolista estadounidense.

1985: J. R. Smith, baloncestista estadounidense.

1985: Luka Modrić, futbolista croata.

1987: Afrojack, disc jockey y productor discográfico de música house de origen neerlandés

1988: Fernando Paniagua, futbolista costarricense.

1989: Johnny Cecotto Jr., piloto venezolano-alemán.

1990: Haley Reinhart, cantante estadounidense.

1991: Kelsey Chow, actriz estadounidense.

1992: Damian McGinty, cantante irlandés.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 9 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió el 9 de septiembre?

En España

1930: Joaquín Penina, anarquista catalán asesinado en Argentina por la policía.

1933: Rafael Campalans, ingeniero.

1957: Jacinto Olave, pintor y retratista.

2003: Joaquim Homs, compositor.

2004: Emilio Botín, banquero.

2005: Rafael Escamilla, periodista.

2006: Ramón Tito Fernández, cineasta.

2011: Josep Termes, historiador.

2014: Montserrat Abelló, poetisa y traductora.

En el mundo

1901: Henri de Toulouse-Lautrec, pintor francés.

1955: Carl Friedberg, compositor alemán.

1978: Jack Warner, productor de cine canadiense.

1983: Luis Monti, futbolista argentino nacionalizado italiano.

1985: Hugo Lindo, poeta salvadoreño.

1997: Burgess Meredith, actor estadounidense.

1998: Lucio Battisti, cantante italiano.

1998: Gustavo Petriccioli, político y economista mexicano .

2003: Edward Teller, físico húngaro.

2007: Helmut Senekowitsch, futbolista austríaco.

2013: Patricia Blair, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 9 de septiembre?

Día del Niño en Costa Rica

Día de los Derechos Humanos en Colombia