¿Sabes de qué está hecho el chicle? Vamos a dar respuesta a esta duda que es mucho más común y habitual de lo que se cree. Además, presta buena atención, porque te va a sorprender bastante. Tal vez después de saberlo, ya no te lo vuelves a echar a la boca o no se lo dejas mascar a tus niños.

El chicle, aunque parezca sorprendente, está hecho de plástico. Bueno, en realidad, consta de una base de plástico neutro que recibe el nombre exacto de acetato polivinílico. Esa es la realidad detrás de la famosa goma de mascar que tanto gusta a los seres humanos.

De qué está hecho el chicle actual y el de antaño

Sin embargo, los chicles no siempre han estado fabricados de la misma forma, aunque se han consumido desde hace muchos años. De hecho, antaño se hacían por medio de la savia de un árbol. En este caso, estamos hablando del conocido como manilkara zapota, que se observa en las selvas tropicales de América latina.

No obstante, el chicle tal y como lo conocemos en la actualidad no fue inventado hasta hace unos 150 años. El autor fue Antonio López de Santa Anna, quien en 1869 dio con la fórmula. Curiosamente, este inventor también fue militar y político en México, país que presidió hasta en 11 ocasiones. Sin duda, un tipo peculiar.

López de Santa Anna, con la ayuda de Thomas Adams, fueron los primeros en usar la savia de árbol manilkara zapota, cuya savia sustituía al caucho. Pero, curiosamente, debido a que esta savia era muy blanda, el invento de estos dos atrevidos hombres fue un absoluto fracaso al principio.

Aun así, López de Santa Anna no desfalleció y siguió perseverando. De hecho, fue esta curiosa afición que tenía la que logró que la savia de este árbol tropical acabase por triunfar. Su gusto por mascar este producto le llevó, junto con Adams, a patentar la goma de mascar en 1869 y comercializarla en Estados Unidos bajo el nombre de Adams New York Chewing Gum. Este hecho tuvo lugar en 1871, y allí fue, en el país norteamericano, donde la costumbre de mascar esta goma sí que se vio refrendada por el gran público, convirtiéndose en un éxito poco a poco.

No obstante, con el paso de los años, los condimentos del chicle se han perfeccionado. Ya no se usa tanto la savia sino, como hemos comprobado, una base de plástico, así no esquilmamos el árbol tropical del que procede.