¿Qué es la psicología positiva?

La psicología positiva es la disciplina de la psicología que nos dice que la salud emocional es más que la ausencia de enfermedad. Primeramente, lo que hizo la psicología fue centrarse en la psicopatología y en el dolor emocional, así como en encontrar los modos para evitarlo y superarlo. Lo que se olvidó fue de estudiar a las personas que se sienten felices, realizadas o plenas, en definitiva, esas cualidades que permiten que una persona pueda sentirse bien o los factores que ayudan a que vivir la vida merezca la pena.

La psicología positiva más a fondo

Básicamente la psicología positiva está centrada en estudiar las cualidades positivas y en cómo se pueden desarrollar, puesto que no solo colaboran a que se viva una vida más satisfactoria, también previenen patologías que pueden producirse cuando no nuestra vida nos parece vacía o carente de sentido.

Esto hace que la psicología positiva se dedique a estudiar científicamente lo que hace que personas o comunidades prosperen con salud y lleven una buena vida. Como podemos imaginar, es una psicología que es necesaria y que puede proporcionar grandes beneficios a las personas.

Martin Seligman: el surgimiento de la psicología positiva

Este tipo de psicología nació a finales de la década de los noventa por los trabajos que realizó el psicólogo Martin Seligman, fundador de dicha disciplina. Desde ese momento han sido mucho los estudios que se han realizado en varias áreas de conocimiento en relación con la psicología positiva, tales como la felicidad, esperanza, el carácter y sus fortalezas, la resiliencia, relaciones positivas o los valores.

La psicología positiva no ignora los problemas o trastornos psicológicos, complementa la psicología tradicional que es una rama más de conocimiento y estudio del ser humano con una nueva perspectiva.

Las personas no pueden estar deprimidas ni tener ninguna clase de problema emocional o trastorno de tipo psicológico, pero también en ese caso es posible que no sea feliz tampoco. El no tener dolor no implica ser feliz.

Desde luego que esta clase de psicología es muy interesante y necesaria. Normalmente se estudian los problemas, pero no se profundiza en otro tipo de pensamientos y comportamientos.

El éxito de este tipo de psicología radica en lo necesaria que es y especialmente valioso es la concepción nueva que aporta a unos problemas que pueden suceder aunque la persona aparentemente no tenga nada de lo que preocuparse. El ser humano es complejo y este tipo de filosofía también intenta dar respuestas.