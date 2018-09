Vamos a conocer las frases de uno de los clásicos del cine romántico de este siglo XXI, ‘El diario de Noa‘. Esta película tiene grandes frases para e recuerdo y conviene recordarlas. Es complicado hacer una selección de tantas, pero merece la pena y recordar como no, su gran elenco de actores: nistas Noah Calhoun (Ryan Gosling), Allie Calhoun (Rachel McAdams), Duke (James Garner) y compañía. Sin más rodeos, vamos con algunas:

Las mejores frases de El diario de Noa

“Daría cualquier cosa por volver a esos momentos, todo a cambio de un segundo juntos, porque cuando todo empieza a ir mal lo único que deseo es volver a tu lado y abrazarte fuerte. Quiero volver a esos días donde sólo hacía falta una mirada para hacernos sonreír, donde el tiempo pasaba sin que nos diéramos cuenta y todo lo demás no importaba, sólo nosotros. Y quiero hacer de estos días junto a ti momentos que no pueda olvidar jamás. Tienes esa magia en la mirada que me hace no poder mirar a nadie más, esa magia en los labios que me hace extrañarlos cuando no los puedo besar, esa magia en las manos que al recorrer mi cuerpo y me hacen volar. Y es que no hay nada más mágico que un segundo a tu lado, porque magia eres tú.”

Noah Calhoun (Ryan Gosling)

“El mejor tipo de amor es aquel que despierta el alma y nos hace inspirar a más, nos enciende el corazón y nos trae paz a la mente. Eso es lo que tú me has dado y lo que esperaba darte siempre. Te quiero y ya nos veremos.”

Noah Calhoun (Ryan Gosling)

“Eres un cantante terrible, pero me encanta esa canción.”

Allie Calhoun (Rachel McAdams)

“¿Has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sentir que ya no existes? ¿Hasta el punto en el que ya no te importa lo que pase? ¿Hasta el punto en el que estar con él ya es suficiente, cuando te mira y tu corazón se detiene por un instante? Yo sí.”

Noah Calhoun (Ryan Gosling)

“No soy nadie especial. Solo soy un hombre corriente con pensamientos corrientes. He llevado una vida corriente. No me han hecho ningún monumento y mi nombre pronto quedara en el olvido. Pero según como se mire he tenido mucho éxito como muchas otras personas en la vida. He amado a otra persona con todo mi corazón y eso para mí siempre ha sido suficiente.”

Duke (James Garner)

“La historia de nuestras vidas, por Allison Hamilton Calhoun. Para mi amor, Noah. Léemela y regresaré a ti.”

Allie Calhoun (Rachel McAdams)

“En tiempos de desdicha y sufrimiento, te abrazaré, te acunaré y haré de tu dolor el mío. Cuando tú lloras, yo lloro, cuando tú sufres, yo sufro. Juntos intentaremos contener el torrente de lágrimas y desesperación, y superar los misteriosos baches de la vida.”

Noah Calhoun (Ryan Gosling)