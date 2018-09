Efemérides del 1 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 1 de septiembre?

Tal día como hoy, el 1 de septiembre de 1715, fallecía el rey de Francia Luis XIV, dando por finalizado el reinado más largo (72 años y 4 meses) de todas las monarquías. También en un día como hoy de 1939 la alemania Nazi invadía Polonia dando inicio a la Segunda Guerra Mundial.

Muchos años más tarde, en 1985 se encuentran los restos del Titanic, el transatlántico británico que se hundió que se hundió en la noche del 14 al 15 de Abril de 1912 tras chocar contra un iceberg, costando la vida de 1514 personas de las 2223 que iban a bordo. ¿Quieres saber más? Consulta a continuación todas las efemérides del 1 de septiembre.

¿Qué pasó el 1 de septiembre?

En España

1054: Se produce la Batalla de Atapuerca (Burgos) que enfrenta a los reyes y hermanos, Fernando I de Castilla y García de Navarra.

1754: Se celebra la primera Junta general y pública de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.

1981: Francisco Fernández Ordóñez ministro de Justicia español presenta su dimisión.

2006: Se aprueba desde España el envío de 1.100 soldados a Líbano.

2008: El juez Garzón solicita a varias instituciones los datos de muertos y desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.

2012: Se celebra una protesta por la anulación de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tienen permiso de residencia en España.

En el mundo

1340: Petrarca recibe la corona de Lauren en el Senado romano

1904: Se funda el Estado del Líbano.

1923: Japón sufre un terremoto e incendios masivos que se cobran la vida de de 140.000 personas en Tokio, Yokohama y alrededores.

1929: Se produce un atentado en el Parlamento (Reichstag) de Berlín.

1939: Inicio de la II Guerra Mundial cuando Alemania invade Polonia y se produce la anexión de Danzig.

1946: Grecia aprueba mediante referéndum restaurar la monarquía.

1951: Se firma el Tratado de Seguridad Tripartito del Pacífico (ANZUS) entre Australia, Nueva Zelanda y EE.UU.

1962: Irán sufre un terremoto que deja 12.000 muertos.

1969: El coronel Muammar el Gadafi y oficiales de la izquierda del Ejército derrocan al rey Idris en Libia, instaurando el Consejo Supremo de la Revolución.

1971: Qatar se declara independiente, dejando de ser protectorado británico.

1983: Un caza soviético derriba por error a un avión comercial surcoreano con 269 muertos.

1985: Se encuentran los restos del Titanic en el el Atlántico Norte.

1991: El Líbano y Siria firman un pacto de defensa y seguridad mutua que permite a Damasco poder responder a cualquier ataque israelí contra Líbano.

2004: 32 terroristas chechenos asaltan una escuela de Beslán (Osetia del Norte) y toman a 1.127 rehenes, dejando 331 muertos, de los que 186 eran niños.

2010: Un atentado en Pakistán contra una procesión chií deja 35 muertos y 200 heridos.

2015: El papa Francisco aprueba la absolución del pecado del aborto durante el Jubileo.

¿Quién nació el 1 de septiembre?

En España

1401: María de Castilla, aristócrata

1453: Gonzalo Fernández de Córdoba, militar

1709: Domingo de Basavilbaso, empresario, político y fundador del correo en el Río de la Plata

1907: Gabriel Sánchez de la Cuesta, médico

1915: Xam, pintor

1924: Gustavo Bueno, filósofo

1948: Ramón Jáuregui, político

1955: Jesús Bonilla, actor y cineasta

1969: Enric Masip, jugador de balonmano

1972: José Luis García Pérez, actor

1977: David Albelda, futbolista

1983: José Antonio Reyes, futbolista

1994: Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1.

En el mundo

1711: Guillermo IV, aristócrata neerlandés

1758: George Spencer, aristócrata británico

1795: James Gordon Bennett, periodista estadounidense fundador del New York Herald

1844: Antonio Menéndez de la Peña, pedagogo mexicano

1898: Richard Arlen, actor estadounidense

1922: Vittorio Gassman, actor italiano

1923: Rocky Marciano, boxeador estadounidense

1939: Lily Tomlin, actriz y comediante estadounidense

1942: C. J. Cherryh, escritora estadounidense

1957: Gloria Estefan, cantante cubana

1962: Ruud Gullit, futbolista neerlandés

1966: Tim Hardaway, baloncestista estadounidense

1975: Omar Rodríguez-López, músico puertorriqueño perteneciente a la banda The Mars Volta

1984: Joseph Trohman, guitarrista estadounidense perteneciente a la banda Fall Out Boy

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió un 1 de septiembre?

En España

1936: Isaac Puente, médico y teórico del anarquismo

1942: Juan José Domínguez Muñoz, falangista antifranquista

1986: Ramón Carande, historiador y economista

2003: Ramón Serrano Súñer, abogado y político

2013: Manuel Andrés, actor

En el mundo

1213 a. C.: Ramsés II, faraón egipcio

1159: Adriano IV, papa italiano

1687: Henry More, filósofo británico

1715: Luis XIV, el Rey Sol, aristócrata francés

1947: Frederick Russell Burnham, militar estadounidense e inspirador del escultismo

1977: Ethel Waters, actriz y cantante estadounidense

1981: Albert Speer, arquitecto alemán nazi

1991: Otl Aicher, diseñador alemán

1991: Don Pelele (Francisco Quiroga), humorista y actor argentino

2013: Tommy Morrison, boxeador estadounidense

2013: Jean Haritschelhar, escritor francés

2014: Nybia Mariño, pianista uruguaya

2016: Jon Polito, actor estadounidense

¿Qué se celebra el 1 de septiembre?

Día de la Bandera de Honduras

Día de la Unidad Nacional en Camerún

Día de la Independencia en Uzbekistán