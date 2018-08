Hoy se celebra el Día Internacional de las personas zurdas que a pesar de todo,parecen tener que “sufrir” ante un mundo en el que son más el número de personas diestras. A pesar de esto, la ciencia ha confirmado que ser zurdo, neurológicamente hablando, tiene numerosas ventajas y como prueba, podemos hablar de 10 famosos zurdos de la historia y cómo influyó en su éxito, el hecho de tener más habilidad con la mano izquierda que con la derecha.

10 famosos zurdos de la historia y cómo influyó en su éxito

La ciencia lo tiene claro: las personas zurdas suelen tener mayor creatividad, pensamiento más rápido y una mejor disposición para resolver problemas, pero ¿por qué? El hecho de usar más la mano izquierda (así como el ojo y la oreja) que la derecha se determina debido al uso del hemisferio derecho del cerebro en el que se ubica además la inteligencia, la memoria, la capacidad creativa o la destreza entre otras capacidades, de modo que muchas personas que han destacado por ser grandes artistas, pensadores, oradores, deportistas o científicos eran zurdos. Esto son algunos de los más destacados:

Albert Einstein

Aunque Albert Einstein escribía normalmente con la mano derecha y también tocaba el violín con esta mano, en realidad era zurdo. Su capacidad sin embargo fue en parte anulada o podría decirse que ocultada dado que creciendo en Alemania, parece que desde pequeño fue adoctrinado en la escuela para que utilizara la mano derecha frente a la izquierda. La corrección sirvió no para anular que fuera zurdo, sino para hacerle ambidiestro y en cierto modo para desarrollar una capacidad intelectual superior a la media, demostrada a través de su trabajo como físico.

Barack Obama

El primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, Barack Obama, también era zurdo y de hecho siempre destacó durante su presidencia gracias a su extraordinaria capacidad para la oratoria y el uso del lenguaje. Calidad que une a muchas personas zurdas.

Se sabe por diversos estudios, que el zurdo es capaz de utilizar ambos hemisferios del cerebro, al mismo tiempo que se comunican, de modo que se las arreglan para formular discursos, mejor que los diestros, obligados a usar solo la parte del cerebro responsable del lenguaje.

Vincent Van Gogh

Las personas zurdas hacen pleno uso del hemisferio de la creatividad . Por lo tanto, no es raro encontrar muchos artistas famosos en ellos. Entre los artistas zurdos más destacados tenemos a Vincent Van Gogh , un pintor de fama mundial, autor de más de 1000 obras.

Leonardo Da Vinci

Se ha demostrado cientificamente que varios escritos y obras de Da Vinci, fueron realizadas con la izquierda. Hay quién dice que Da Vinci no solo era zurdo sino ambidiestro. No lo sabemos con seguridad, pero sí que parece claro que la capacidad intelectual y creativa (ambas ubicadas en el hemisferio derecho) de este personaje incomparable de la historia no ha sido superada. Por algo él representa al hombre del Renacimiento por antonomasia.

Beethoven

Ludwig van Beethoven,uno de los músicos, compositores y directores más famosos de la historia era un genio de la música, gracias por lo visto a su condición de zurdo. La gran actividad que llegó a concentrar en su hemisferio derecho desarrolló su elevada capacidad creativa y artística que incluso siguió practicando a pesar de quedarse sordo.

Napoleón Bonaparte

Napoleón Bonaparte, celebre e importante emperador francés es otro de los personajes famosos de la historia que era zurdo; de hecho se conoce que era reacio a que los soldados franceses usaran la pistola con la mano derecha, e incluso cuando logró el poder ordenó a las tropas francesas que cogieran la pistola con la mano izquierda, y que también marcharan siempre por el lado izquierdo de la carretera. Se dice que tenía obsesión antes su condición de zurdo y quizás esa superstición le hizo un estratega tan célebre y condecorado.

Charles Chaplin

Ya hemos hablado de qué modo parece que los zurdos tienen más capacidad creativa y artística. Charles Chaplin sería entonces un digno representante de esta afirmación. Un director y actor zurdo que marcó, y en cierto modo cambió, la industria del cine.

John McEnroe

También en el deporte los zurdos tienen ventaja. El hemisferio derecho, más desarrollado en el zurdo, permite tener una mejor percepción del espacio tiempo. De este modo, encontramos varios deportistas celebres que son zurdos y entre los mejores, recordamos al tenista John McEnroe que fue ganador de hasta 7 títulos de Grand Slam como tenista.

Bill Gates

De los zurdos se dice también que tienen mayores ganancias o que tienen la capacidad de poder ser mejores en los negocios y generando riqueza. Bill Gates es zurdo y quien sabe si quizás su capacidad intelectual en el campo de la informática y el hecho de saber desarrollar negocios de éxito esté determinado precisamente por el uso del hemisferio derecho.

Angelina Jolie

La famosa actriz y directora Angelina Jolie, es una de las estrellas de Hollywood zurdas más famosas. Se la conoce además por su “olfato” para los negocios y su marcada faceta humanitaria.