Puede que las generaciones más jóvenes no hayan oído hablar nunca del tocadiscos, pero lo cierto es que este elemento es ahora tendencia “retro” para aquellos que todavía disfrutan de la música en discos de vinilo de modo que os queremos explicar ahora la curiosa historia sobre quién inventó el tocadiscos.

La invención del tocadiscos

El 21 de noviembre de 1877 , fue el día en que Thomas Alva Edison, de treinta años, anunció la invención del fonógrafo : un instrumento que nació para registrar y reproducir la voz humana que de alguna manera avanzaba el tocadiscos.

El fonógrafo fue diseñado por Edison para ser utilizado principalmente en la oficina, con el fin de acelerar ciertas operaciones, como el dictado de cartas , y así aumentar las ganancias. Aunque esto fue para Edison, el área principal y más rentable en la que su instrumento podría usarse no fue la única, teniendo en cuenta en qué derivaría con el tiempo.

De hecho, pocos saben que Edison diseñó el fonógrafo, también para la creación de libros para ciegos y para la enseñanza de la dicción , así como para dejar un mensaje en caso de que nadie contestara el teléfono (nuestro contestador automático actual).

El fonógrafo y el gramófono

Diez años más tarde, en 1887 , el alemán Emile Berliner inventó el gramófono , comúnmente llamado plato giratorio , y se comercializó en 1892. Aunque el fonógrafo tenía un método de grabado superior y reproducía el sonido con mayor fidelidad que el gramófono , no logró el mismo éxito, de la plataforma giratoria, que se usó hasta los años ochenta.

Hay dos razones principales. Primero, los diferentes mercados en los que los dos inventores decidieron lanzar su equipo: Edison eligió el ámbito profesional, el de las oficinas de las empresas, mientras que Berliner eligió el campo de la música y de hecho fué entonces quién podría ser considerado responsable del tocadiscos que conocemos en la actualidad.

Segundo: Edison no pensó en usar el fonógrafo para la música, porque uno de los usos que pensó para su fonógrafo fue como registrador de votación electrográfico , diseñado para agilizar las sesiones del congreso, algo que no funcionó demasiado bien de modo que para evitar otro fracaso, optó por no llevarlo al campo de la música.

Por otro lado, el gramófono debe su mayor difusión al hecho de que el disco podría reproducirse más fácilmente en una gran cantidad de copias idénticas , en comparación con el cilindro utilizado por Edison.

De este modo, a partir de la invención de Edison y también la de Berliner, se ha construido un dispositivo que ha tenido un éxito increíble y ha acompañado a generaciones y generaciones, enriqueciendo sus días con el poder de la música.

Pero no es toda la historia que os tenemos que contar al respecto. De hecho, el primer inventor en ser mencionado en la historia del fonógrafo es el editor y el librero francés Leon de Scott de Martinville , que el 25 de marzo, 1857 patentó el fonoautografo, la primera grabadora de sonido que de alguna manera daría paso luego, a la de Edison.

Luego, en 1893 las ventas del gramófono en el campo de la música sobrepasaron con creces las del fonógrafo en las oficinas, lugares para los que inicialmente se había pensado. Entonces Edison comenzó a vender los cilindros pregrabados , para escuchar en casa la música y hacer estudios e inversiones para mejorar su invención hasta lo que se conoce hoy en día como tocadiscos.