Efemérides del 5 de agosto de 2018: ¿Qué pasó el 5 de agosto?

Tal día como hoy, un 5 de agosto de 1939 la dictadura franquista fusila a las Trece Rosas Rojas. Fue uno más de todos los capítulos oscuros de la historia del franquismo. Las Trece Rosas Rojas fueron un colectivo compuesto por trece mujeres, la mitad de ellas perteneciente a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). Sus edades estaban comprendidas entre los 18 y los 29 años.

Cruzando el Atlántico conocemos otra efeméride triste para la historia, pero esta vez, de la música. Y es que un 4 de agosto de 2012, fallece Chavela Vargas. A esta artista mexicana se la considera una de las figuras principales de las rancheras precisamente por su estilo único. Aunque deja grandes obras para la posteridad, una de las más bellas composiciones que hizo Chavela y que luego fue versionada en incontables ocasiones fue ‘La llorona’. ¿Quieres saber más? Descubre a continuación todas las efemérides del 5 de agosto.

Pasó el 5 de agosto…

En España

1351: En Jaén Alfonso XI conquista a los musulmanes la villa de Alcalá la Real.

1883: En Badajoz se registra una intentona golpista militar.

1914: España y Estados Unidos se declaran neutrales en la I Guerra Mundial.

1923: Se inauguran los Campeonatos de España de remo.

1924: Juan Bautista Llorens gana el Campeonato de Ciclismo de España.

1925: Se publica un edicto judicial contra Miguel de Unamuno.

1933: Se promulga la Ley de vagos y maleantes.

1939: La dictadura franquista fusila a 63 miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas.

1939: En Madrid, la dictadura franquista fusila a las Trece Rosas Rojas.

1957: Los tenistas españoles ganan la Copa Galea.

1960: En Barcelona, la policía descubre una oficina clandestina de emigración.

1961: En Bilbao, un incendio destruye la plaza de toros.

1980: En el puerto de Sevilla mueren seis personas al estallar la bodega de un buque congelador.

En el mundo

1498: Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, la actual Venezuela.

1772: Se establece el Tratado de San Petersburgo, acuerdo entre Austria, Prusia y Rusia para repartirse Polonia.

1796: Napoleón derrota a los austriacos y pone fin a su amenaza sobre Italia.

1873: En Roma, por iniciativa de Emilio Castelar y Ripoll, se crea la Academia Española de Bellas Artes.

1905: Se firma el Tratado de Portsmouth, que pone fin a la Guerra Ruso-Japonesa.

1915: El ejército alemán toma Varsovia.

1936: Se reforma en Colombia la Constitución de 1886.

1941: Finaliza la Batalla de Smolensk con la victoria del ejército de la Alemania nazi sobre el ejército soviético.

1947: En Wimbledon, el tenista estadounidense Jack Kramer se adjudica el Torneo de Wimbledon.

1949: En Ambato, Ecuador, un terremoto provoca la muerte de 3000 personas.

1967: Se publica ‘The Piper at the Gates of Dawn’, de la banda británica Pink Floyd.

1969: La sonda espacial estadounidense Mariner 7 emite las fotos más claras, obtenidas hasta el momento, del planeta Marte.

1999: Hugo Chávez, declara muerta la IV República de Venezuela y proclama una revolución en el país.

2004: El Ejército israelí se retira del norte de Gaza tras un mes de asedio.

2005: El barril de petróleo marca un nuevo máximo histórico y se sitúa por encima de 61 dólares.

2016: Inauguración Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

¿Quién nació el 5 de agosto?

En España

1800: Ramón María Narváez y Campos, Militar y político

1889: Óscar Esplá, Compositor

1925: Ignacio Román, Compositor, productor y letrista

1926: Andreu Hernández Alfaro, Escultor y pintor

1940: Raimón Obiols, Político socialista

1977: Santi Pérez, Ciclista

En el mundo

1802: Niels Henrik Abel, Matemático noruego

1889: Conrad Aiken, Escritor estadounidense

1906: John Huston, Director y guionista estadounidense

1915: Alfredo Gil, guitarrista y compositor mexicano

1930: Neil Armstrong, Astronauta estadounidense

1937: Gordon Johncock, Piloto de automovilismo estadounidense

1946: Loni Anderson, Actriz estadounidense

1950: Rosi Mittermaier, Esquiadora alemana

1964: Adam Yauch, Músico estadounidense

1968: Marine Le Pen, Política francesa

1968: Colin Mcrae, Piloto británico de automóviles

1981: Travis McCoy, Cantante estadounidense

1988: Federica Pellegrini, Nadadora italiana

1989: Emir Faccioli, Futbolista argentino

1997: Olivia Holt, Actriz estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 5 de agosto?

Leo

¿Quién murió un 5 de agosto?

En España

1566: Martín Pérez de Ayala, Religioso y teólogo

1896: Pedro Salaverría, Político

1962: Ramón Pérez de Ayala, Escritor

1963: Salvador Bacarisse, Compositor

1991: Julio Prieto Nespereira, Pintor

1992: Juan David García Bacca, Filósofo

2003: Domingo García Sabell, Médico y escritor

2003: Manuel Mur Oti, Cineasta

2009: Jordi Sabater Pi, Etólogo

En el mundo

1831: Sébastien Érard, Fabricante de pianos francés

1872: Charles-Eugène Delaunay, Astrónomo y matemático

1895: Friedrich Engels, Filósofo alemán

1909: Miguel Antonio Caro, Político y escritor colombiano

1946: Wilhelm Marx, Canciller alemán

1957: Heinrich Otto Wieland, Químico alemán

1962: Marilyn Monroe, Actriz estadounidense

1977: Chucho Reyes, Pintor mexicano

1984: Richard Burton, Actor británico

1991: Sōichirō Honda, Empresario japonés

2000: Alec Guinness, Actor británico

2012: Chavela Vargas, Cantante mexicana

¿Qué se celebra el 5 de agosto?

Fiestas Agostinas en San Salvador

Día de la Independencia en Burkina Faso