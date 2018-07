¿Te preguntas qué fue de los actores de Cómo conocí a vuestra madre? Esta serie abría la televisión del siglo XXI considerada por muchos como heredera de la mítica Friends. Sin embargo, su emisión tras varios años de éxito acabó recientemente, apenas un lustro atrás. ¿Qué fue de los chicos que dieron vida a sus míticos personajes?

Josh Radnor interpretaba Ted Mosby, protagonista claro de la serie. Sin embargo, el éxito en esta sitcom no ha sido suficiente para garantizar una carrera firme. Aun así, el chico ha demostrado gusto por la creación dirigiendo un par de filmes independientes. Además, ha aparecido en series y películas como actor de reparto.

Sin duda, una de las actrices más famosas de la serie era Allyson Hannigan, quien interpretaba a Lily Aldrin y se había hecho un hueco en la gran pantalla gracias a su participación en American Pie y todas sus secuelas. Sin embargo, acabada la serie, la chica dejó aparcada la carrera actoral y se dedicó a la presentación de programas de televisión.

Quien sí que ha podido hacerse un hueco en el exitoso universo cinemático de superhéroes es Cobie Smulders. Interpretando a una agente de Shield, es parte de las películas de Mavel y la hemos visto en varias entregas de Los Vengadores. En la serie fue la divertida y algo singular Robin Scherbatsky, ex estrella de la canción juvenil en Canadá.

Conoce mejor a los actores de Cómo conocí a vuestra madre

También Neil Patrick Harris supo aprovechar su paso por la serie como el incorregible Barney Stinson. Este actor ha demostrado gran talento en diversos campos, como la magia, el humor, la canción e incluso la dirección. Además, debido al éxito en la serie, ha logrado hacerse un hueco en el cine, participando en varias entregas de Los Pitufos, y en la televisión, donde protagoniza Una serie de catastróficas desdichas.

Finalmente, encontramos a Jason Segel. Sin duda, fue uno de los nombres más conocidos dentro de la hornada de humoristas que salieron de Hollywood y la televisión estadounidense a comienzos del siglo XXI. Incluso apareció en películas como Paso de ti o Sex Tape, donde acompaña a Cameron Díaz. Pero actualmente su carrera está algo estancada, y se ha pasado a Netflix con The Discovery.

No nos olvidamos de Cristin Milioti, la famosa madre de los niños que escuchan la historia de Ted Mosby. La chica logró bastante relevancia gracias a su breve paso por la serie y ha aparecido en Fargo o The Mindy Project, entre otras. Además, es posible que en un futuro próximo protagonice el spin off, Cómo conocí a vuestro padre.