Diferencias entre batería y pila

En caso de que hayas comprado hace poco un paquete de pilas, seguro que te has dado cuenta que en el paquete viene una fecha de caducidad muy alta, del orden de unos diez años. Esto hace que puedas dejar las pilas en tu cajón durante unos cuantos años y van a funcionar. Esto no lo puedes hacer con una batería, con independencia de que sea la de un móvil o de otro artículo. Si las dejas una década en el mismo cajón, va a estar muy seca y no valdrá para nada salvo que la cargues.

Es cierto que la corriente podemos describirla como un movimiento de cargas eléctrica, pero estas no están almacenadas e la pila. Hay que tener claro que lo que almacena una pila es el potencial que tiene para producir una corriente eléctrica.

En este sentido vamos a realizar una analogía bastante simple. En el caso de que la corriente eléctrica fuera agua, la pila es una bomba de agua que hace que la corriente pase a moverse.

La batería va a ir perdiendo la carga eléctrica de forma constante y baja al ritmo de un tercio cada mes, con independencia de que se utilice o no. las pilas si que hay que decir que no pierden su carga eléctrica, pues debido a la degradación física de que son objeto sus componentes, lo que hace es perder la capacidad de producción de corriente eléctrica.

Otra diferencia fundamental que la pila en este proceso no tiene vuelta atrás y en el momento en que la pila va perdiendo sus propiedades, que no la carga, ya no sirve más. Una batería si que puede volver a cargarse aplicando una corriente eléctrica inversa que la puede devolver a su estado anterior.

Esto hace que una pila sea un generador primario, como puede ser un aerogenerador o un alternador, el cual tiene capacidad para poder producir corriente eléctrica, mientras que la batería es un generador secundario que va acumulando químicamente una carga eléctrica que se ha producido de forma previa con un generador primario.

Esta es la razón por la que aunque la pilas de usar y tirar están hoy con un ligero tufo a obsolescencia, la jerarquía energética de las pilas han terminado teniendo un respeto más elevado que el que tienen las baterías.

Ahora seguro que ya tienes más claras las diferencias entre la batería y pila, ¿no?