Conoce más sobre la clonación

La clonación es un proceso en el cual, de forma no sexual, se van obteniendo dos células, moléculas u organismos iguales ya desarollados. Hay que tener claro que un clon es un organismo que es copia a nivel genético. Vamos a conocer un poco más sobre la clonación a fin de que no te queden dudas de en qué consiste realmente. Muchas veces vemos que aparece el tema en los medios y no siempre se sabe qué es con exactitud.

La clonación parte de tres conceptos principales:

En el proceso del que hablamos partimos de un organismo ya desarrollado del que buscamos realizar una copia exacta del organismo en cuestión. Esta copia la obtenemos por medios no sexuales, pues ella no hace posible el conseguir copias igual por lo diversa que es. Lo primero en clonarse son las células y para ello precisa de la secuencia de ADN del organismo. La molecular se usa para experimentos a nivel biológico como es la producción masiva de proteínas.

La fama llegó con la oveja “Dolly”

1997 fue el año en que un acontecimiento mundial relacionado con la clonación de un mamífero, la oveja Dolly paso a ser motivo de conversación en todo el mundo. Por una parte había una gran admiración y por otra una rechazo y crítica. Curiosamente la clonación en plantas se conocía desde el siglo XIX. En el ser humano la clonación la prohibió la UNESCO. Esto podemos verlo en el artículo 11, puesto que es contrario a la dignidad del ser humano.

¿Qué fines tiene la clonación?

En los animales la finalidad es una mejora de la fertilidad de las especies y la investigación. Se pueden investigar enfermedades cara a conseguir curas, además de una mejora en la producción de medicamentos o proceder a transplantar órgano.

Tipos de clonación

Celular: un proceso donde se clonan células y se crean cultivos de ellas.

Molecular: se usa en muchos experimentos.

Natural: una reproducción donde solo hay un progenitor y es asexual.

Terapéutica: se busca reproducir tejidos y órganos con fines médicos.

Reproductiva: el fin es reproducir un ser humano igual a otro, pero es ilegal.

De especies: está enfocada a reproducir animales extintos. De momento no ha tenido mucho éxito. Los recién nacidos han terminado muriendo al poco tiempo. En esta clonación todavía no se ha conservado adecuadamente el ADN.

Esperamos que te haya quedado todo más claro sobre la clonación ¿no?