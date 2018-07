Las 4 mejores páginas de citas para buscar pareja y ligar en internet

¿Buscas poder ligar de manera sencilla sin salir de casa? ¿Deseas encontrar pareja por internet? Entonces no habrá nada mejor que recurrir a webs especializadas en el amor y la búsqueda de este. Veamos ahora cuáles son las mejores páginas de citas para buscar pareja y ligar en internet.

Buscar pareja y ligar en internet está a la orden del día. Muchos ya no se conforman con ir a una discoteca o a salir de fiesta con amigos y de paso intentar ligar, sino que las redes sociales e internet facilitan el que podamos conocer a gente e intentar encontrar pareja sin salir de casa.

Pero debemos llevar cuidado y fiarnos solo de páginas que sirvan realmente a nuestro propósito. Por ello queremos mostraros a continuación cuáles son las mejores páginas de citas para buscar pareja y ligar en internet.

Meetic

Quizás la más conocida de todas las páginas de citas para buscar pareja y ligar en internet, pero también, una de las más confiables. Una página que fue lanzada en 2009 y desde entonces acumula millones de usuarios en todo el mundo.

Darte de alta es fácil, puedes comenzar a ver perfiles y enviar mensajes en cuanto elaboras tu cuenta y aunque en un principio puedes inscribirte sin pagar, lo cierto es que para usarla y buscar pareja o ligar realmente, debes suscribirte pagando aunque la web se compromete a que si no has encontrado el amor en un año, te devuelven el dinero.

eDarling

Otra web de sobras conocida y también de las mejores para encontrar pareja o ligar. Nace en Alemania en 2008 y en 2009 llega a España contando ya con más de 13 millones de usuarios en todo el mundo.

Navegar, chatear, visitar perfiles, enviar mensajes o recibirlos; todo ello lo puedes hacer en eDarling, una web que como Meetic es de pago, pero garantiza seriedad y sobre todo que puedas dar con una pareja estable y no solo algo ocasional.

Be2

Otra de las páginas que os podemos recomendar para tener citas y encontrar pareja o ligar es Be2 que nace hace más de 14 años y cuenta con 30 millones de usuarios.

Una web para ligar que tiene una interfaz muy sencilla y atractiva, pero eso sí, para poder entrar y comenzar a buscar pareja deberás registrarte, darte de alta como usuario, rellenando una serie de datos mucho más extensos que en los anteriores ejemplos y como no, pagar una suscripción.

Zoosk

Puede que no hayas oído hablar de Zoosk antes, si bien, no tiene el nombre de reconocimiento de Meetic o eDarling pero no por falta de calidad. Zoosk es una página de buena fe en el mundo de las webs de citas online, que ofrece una experiencia fantástica para las personas que buscan una verdadera conexión amorosa y se lo toman en serio. Su sitio ofrece una experiencia de citas online extremadamente fluida y moderna, y está llena de solteros que tienen perfiles reales y un potencial real.