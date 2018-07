En esta ocasión vamos a tratar de los mejores juegos de estrategia de la historia, una temática que si que ha sido utilizada en este mundo con bastante profusión. La estrategia también engancha y no solo se trata de acción, también nos gusta a muchos jugadores y quien más quien menos tiene alguno de estos juegos entre sus favoritos. Vamos pues, sin más dilación mencionando algunos de ellos:

Populous (PC, 1989)

Este videojuego pertenece a a la vieja escuela. Lo creó Peter Molyneux y fue desarrollado por Bullfrog en 1989, siendo considerado como el primer “God sim”. En él tenía que guiar a su pueblo con una serie de intervenciones divinas a fin de destruir a los fieles de otros dioses existentes.

Se podían tomar dos opciones, construir edificios para aldeanos y su reclutamiento, unas acciones parecidas a otros títulos e estrategia en tiempo real o intervenciones divinas.

Fue un juego pionero en su género y de los primeros que no seguía una historial real, por lo que el jugador moldeaba su aventura según progresaba.

El juego no sólo fue el primero en su género, sino que también fue uno de los primeros en no seguir una historia lineal, lo que permitía que el jugador moldeara su aventura a medida que progresaba.

Command & Conquer (PC, 1995)

Este no es el primero juego de estrategia en tiempo real, pero si que arrasó, pues fue el primero en el que se tomaron decisiones rápidas y eliminando el lujo de contar con tiempo para pensar. En este juego también había que gestionar el tiempo y la capacidad para tomar decisiones de importancia sobre la marcha, donde había más acción que en cualquier otro de los que habían.

Civilization II (PC, 1996)

En su primera entrega fue bastante bien recibida por la crítica, pero la secuela modificó el orden de las cosas. Fue un juego que introdujo una perspectiva nueva, incluyendo también una idea inédita en los juegos de estrategia, donde comenzaba una civilización a partir de una tribu nómada y se llevaba a lo más alto en cuanto a poder, dinero o tecnología.

y llevarla a lo más alto posible en tecnología, poder y dinero.

Advance Wars (GBA, 2001)

Nintendo fue responsable de dos de las mejores series de estrategias que se han creado nunca, una de ellas Advancer Wars. Tardó más de una década en pisar Europa y USA, ya estaba en Estados Unidos, pero mereció la pena la combinación de coloridos, turnos y táctica de juego.