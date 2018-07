Chueca y otros puntos de Madrid donde se celebra el Orgullo Gay 2018

¿Sabes cuáles son los puntos de Madrid donde se celebra el Orgullo Gay 2018 con especial interés? En estas fechas, las calles de la capital española se tiñen de los colores del arco iris para que los colectivos LGBTI proclamen sus reivindicaciones en un ambiente festivo y jovial.

Las fiestas del Orgullo Gay se alargan durante más de 10 días por toda la ciudad. Ahora bien, si las quieres disfrutar bien, ¿dónde debes acudir? Veamos las principales plazas en las que se celebra el MADO 2018.

Sin duda, este año es un festival especial, ya que se cumplen 40 años desde que los gays, lesbianas y transexuales españoles reivindican sus derechos, por lo que el Ayuntamiento se ha volcado con la efeméride.

Así que, si no te quieres perder ni un mínimo detalle, hay muchos barrios en los que la actividad es frenética. Es más, hace unos días tuvieron su momento álgido con el evento Orgullo de Barrio, celebrado con especial interés en Chueca, pero también en Las Letras, en Lavapiés y en Malasaña. Pero, si no pudiste ir, no te preocupes, la actividad no cesa en aquellas zonas, especialmente Chueca, gran espacio enfocado y diseñado por y para los gays, lesbianas y trans de todo el país.

Más puntos de Madrid donde se celebra el Orgullo Gay 2018

Uno de los puntos básicos es la Plaza de Pedro Zerolo. Este icono tiene su propio espacio en Madrid donde cada año se reúnen miles de personas para disfrutar de conciertos y otros actos que conmemoran estas antiguas reivindicaciones.

Pero no nos olvidamos de otros lugares que están siendo protagonistas de los eventos del Orgullo Gay 2018. Por ejemplo, la Plaza del Rey, en la que se celebran conciertos casi a diario durante estos días.

Igualmente, no nos podemos olvidar de espacios emblemáticos de la capital, que también se han querido unir a la celebración. Claro ejemplo de ello es la Puerta del Sol. La casa del oso y el madroño y el kilómetro cero acoge actos y conciertos durante toda la semana.

Y no hay que olvidarse tampoco de otro clásico emblemático, la Plaza de España. Por unos días, los turistas dejan espacio para que los colectivos LGBTI puedan celebrar y anunciar sus reivindicaciones.

Por supuesto, no podemos olvidarnos de Atocha-Colón, lugar desde el que sale la clásica manifestación del MADO 2018 que recorrerá diversas calles y espacios de Madrid, sin duda, la más conocida entre todas las actividades en torno al Orgullo Gay en la capital.