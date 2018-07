10 canciones para celebrar el Orgullo Gay 2018

¿Quieres disfrutar de una fiesta singular y especial? Si tu respuesta es un sí gigante, anota estas canciones para celebrar el Orgullo Gay 2018. Temas y temazos que han acompañado durante años, décadas incluso, con la cabeza bien alta, al colectivo LGBTI.

Repasando los grandes clásicos de hoy y de ayer, vemos grandísimos temas que se han convertido en himnos para gays y lesbianas, y, en definitiva, para todo el colectivo.

Dentro de los iconos, no pueden faltar los inolvidables Abba. Su Dancing Queen es mucho más que un tema insignia de los suecos, es toda una declaración de intenciones para las reinas de cualquier baile.

No nos olvidamos tampoco de otro clasicazo, el YMCA de los Village People. Disfraces por doquier para un baile lleno de ritmo y diversión.

Pero, si hay un gran clásico y un himno que representa la lucha de los gays y lesbianas, entre otros colectivos, ese es el I will survive de la gran Gloria Gaynor. ¡Viva la liberación! No cabe duda de que el mensaje es muy inspirador.

Otras canciones para celebrar el Orgullo Gay 2018

Pero los muchos temas ya convertidos en clásicos e himnos para los colectivos LGBTI no acaban aquí. ¿Qué me dices el It’s raining men de The Weather Girls? El tema ha sido interpretado por innumerables artistas, desde Dave Balfour hasta Geri Halliwell.

Madonna es otra gran intérprete muy querida en el mundo LGTBI, y su tema Express Yourself es todo un clásico hoy en día.

Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de la inolvidable Xanadu, interpretada en la película del mismo nombre por Olivia Newton-John.

En una lista de canciones para celebrar cualquier fiesta del Orgullo Gay no puede faltar jamás Fredy Mercury y Queen. Aquí también está con su inolvidable I want to break free.

Vamos a ver más temas y cantantes que han supuesto un antes y un después musical para gays, lesbianas y transexuales. Por el ejemplo, el Can’t take my eyes off you de Boy Town Gang.

Tampoco debe faltar el Relax de Frankie goes to Hollywood, censurada en su día por su contenido, pero que es imposible de reprimir.

Y acabamos con otro clásico, New York City boy, de los grandísimos Pet Shop Boys. No hay gay que se precie que no adore a los chicos de la tienda de mascotas.

No queremos despedir sin recordar a otras grandes divas y artistas para el colectivo LGBTI, como son Cher, Cyndi Lauper, Jimme Sommerville, George Michael, Kylie Minogue, Marc Almond… Seguro que ellos y muchos más están sonando bien fuerte estos días, como debe ser.