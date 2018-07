Curiosidades de la vestimenta africana

Seguro que has visto imágenes de la vestimenta africana y te han llamado la atención. Su particular colorido, por ejemplo, es bastante curioso. No obstante, hay que considerar que hablamos de un continente bastante grande y con un número de culturas enorme. Aun así, las prendas de vestir, igualmente variadas, nos llaman bastante la atención a los occidentales.

Como suele ser habitual, las prendas de vestir africanas tradicionales se suelen basar en las actividades cotidianas. Es decir, se busca la comodidad para desarrollar la labor. Por eso es habitual que fabriquen sus vestimentas con sedas y algodones, igual que es común el uso de materiales orgánicos y naturales, de ahí su color, pero también el hecho de que sean duraderas y resistentes.

Según los estudios antropológicos, el ser humano comenzó a desarrollarse en África y de ahí se expandió hacia otros territorios. Sus primeros ropajes se considera que se crearon hace unos 75.000 años. Antaño, debían ser pieles y cueros de animales, incluso conchas y plumas a modo de joyas y arcaicas bisuterías.

Mucho ha llovido desde aquellos lejanos años. Sin embargo, los africanos han seguido muy fieles a sus trajes más tradicionales. Es decir, siguen manteniendo muchas de sus costumbres, por eso no es raro observar a un nigeriano que vista el clásico Aso-Oke. Esta prenda está pensada para eventos especiales, y se fabrica con tela tejida en telares. En el caso femenino, se conoce como Aso-Ilu, e incluye pañuelo para la cabeza, falda envolvente y blusa con chal.

Tipos de vestimenta africana

Por todo el continente encontramos ejemplos llamativos de prendas coloridas y tradicionales. Es el caso de conocido como Danshiki africano, un atuendo popular, unisex y muy usado entre los hombres. Seguro que has visto alguno, pues es esa camisa larga que alcanza hasta el muslo y se observa con decoraciones y bordados, así como impresiones muy variadas. Es común verla combinada con un kufi o sombrero sin ala.

También es famoso el kaftan o caftán africano. Incluye colores muy vivos y grabados decorativos. La usan sobre todo las mujeres, aunque antaño también la utilizaban los hombres. De hecho, según las investigaciones más recientes, ya se encuentra en el antiguo Egipto, y entre sus portadores encontramos incluso a Cleopatra.

En Sudáfrica, principalmente entre el pueblo Xhosa, es muy común ver a las mujeres vestir con su clásico chal sobre los hombros, combinada con falda larga. En la cabeza, el turbante holgado se utiliza en muchos eventos especiales. Y así, podríamos desentrañar prendas por todo el continente durante días y días.