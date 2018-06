Conoce la gema jade rosa

Una de las gemas más famosas es la jade rosa. Las joyas y los objetos realizados con piedras preciosas siempre han sido símbolos de poder y grandeza. Las culturas guatemaltecas actuales están especializadas en la joyería de jade, que es bastante famosa en el país, pues Guatemala es de los dos únicos países en los que se puede encontrar con abundancia, siendo el segundo productor a nivel mundial.

¿Qué es el jade?

Es una piedra noble que usaban los antiguos mayas y que sigue siendo la materia prima a la hora de elaborar joyas que se hayan adaptado a las tendencias del mercado mundial por su gran belleza.

Si queremos hacernos una idea del valor que tiene en el mundo de la joyería el acabado de jade, un anillo de jade que tenga además un conjunto de piedras pulidas con diamantes tiene un precio de 6.5000 dólares. Si vamos a un anillo de color rosa jade, es posible que se nos vaya a 2900 dólares.

Actualmente el rosa jade se fabrica en las joyerías más ricas del mundo. Muchas mujeres pudientes lucen orgullosas esta bella piedra de gran calidad y que también posee una gran atracción magnética, lo que da gran seguridad a quien la lleva.

Saber más sobre la jade rosa

El jade rosa es jadeíta, un mineral compuesto por silicato de aluminio y sodio.Existe un gran abanico de mitos sobre esta piedra. Todas las jadeitas, incluida la rosa, se consideran un sanador suave que puede liberar al cuerpo de toxinas Esto tiene un gran efecto sobre el sistema nervioso.

La gema además de ser preciosa, se dice que fomenta la riqueza, el amor y la protección, simbolizando, como todos los jades, las famosas virtudes de Confucio: sabiduría, justicia, compasión, modestia y coraje.

Esta piedra es muy apreciada por la gran belleza que tiene, la cual resalta en todo aquel que la luce. Mucha gente rinde culto a esta piedra. No son pocas las personas que mantienen que el jade rosa tiene grandes beneficios, luciendo una belleza de lo más original y en la que es posible extraer las muchas vibraciones positivas que tiene esta magnífica piedra cara a fomentar el amor.

Por desgracia no es una gema barata, por lo que mucha gente que la adora no puede tenerla, pero si estás en condiciones de regalarla o acceder a ella, no lo dudes y hazte con ella, es de las gemas que más admiración recaba de todo aquel que la lleva.