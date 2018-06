¿Qué es una sustancia amorfa?

Una sustancia amorfa, viene del griego “a-morphus”, lo que significa que no tiene forma en términos moleculares. La totalidad de gases y líquidos son amorfos, al igual que mucho sólidos no cristalinos. Estamos ante una sustancias que nos causan curiosidad, precisamente por esa ausencia de forma. En esta oportunidad vamos a conocer más sobre las sustancias que no tienen forma, pero que forman parte de igual manera de nuestro mundo.

Características generales

Las sustancias amorfas no tienen forma molecular rígida, por lo que los átomos y las moléculas que forman esta sustancia no están “bloqueadas” en su lugar, pero pueden moverse. Esto es un claro contraste con las sustancias cristalinas, donde los átomos se bloquean firmemente en su lugar.

Gases y líquidos

La totalidad de los gases y líquidos como decíamos son amorfos. Cuentan co una densidad bastante baja si la comparamos con los sólidos, por lo que suelen mantenerse juntos por lazos débiles como de hidrógeno, lazos bipolares y fuerzas de Vander Waals. Añadimos que los gases y líquidos sn fluidos, por lo que asumen la forma del contenedor en el que se ubican.

Sólidos no cristalinos

Un sólido amorfo es diferente a uno cristalino, donde el patrón de sus átomos o moléculas no se repiten periódicamente en tres dimensiones. Un sólido amorfo solo podemos distinguirlo de un líquido debido a su viscosidad, que es la medida de la resistencia de un líquido cuando se pone bajo estrés.

Cuando una sustancia tiene una viscosidad mayor de 10^14,6 en equilibrio, se le considera un sólido amorfo más que un líquido. Esto hace que tanto la miel que cuenta con una viscosidad de 200000 de equilibrio es considerada un líquido amorfo espeso, si hablamos del vidrio, que tiene una viscosidad mayor a 10^22 de equilibrio a temperatura ambiente se considera como un sólido amorfo y viscoso.

Aplicaciones de sólidos amorfos

Existen un gran número de sólidos amorfos diferentes con los que nos podemos cruzar a diario y en varios campos tecnológicos. Las sustancias amorfas que son más comunes son las variedades de vidrio y de polímeros vidriosos (los plásticos). Otros usos de los sólidos incluyen los dieléctricos y las coberturas protectoras que usan en circuitos integrados.

Esperamos que después de toda esta información tengas un poco más claro en qué consiste la sustancia amorfa, que tanta curiosidad genera, pero que no es más que otra manera de presentarse una sustancia. No tener forma no implica dejar de existir.