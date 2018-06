Conoce las resinas epoxi

Las resinas epoxi son un producto que en los últimos años se ha ido aplicando en toda clase de suelos industriales y del sector servicios Mucha gente conoce este material por servir como revestimiento de pavimentos, pero las buenas características han hecho que pueda extenderse a otros sectores. Vamos a saber más y profundizar en estas resines que han ido ganando protagonismo en últimos tiempos.

¿Que características tiene la resina epoxi?

Es un producto revolucionario que ha ido ganando fama por sus increíbles características, las cuales hacen posible que tengan muchas aplicaciones y no solo en la industria del pavimento.

La resina epoxi es un polímero que tiene un agente catalizador con el que se endurece. Este tipo de resina tiene muchas características, caso de la alta resistencia térmica de hasta 70 grados, en exposiciones ocasiones y 45 grados en exposición prolongada.

Cuenta, además, con gran resistencia eléctrica y a los procesos químicos. Si hablamos de resistencia física, puede soportar 65 N de fuerza por metro cuadrado.

Si obviamos la resistencia, la composición de este material para pavimentos industriales, hace posible una rápida y fácil aplicación. Su limpieza también es de gran eficiencia. Este producto además necesita un tiempo de secado superior al de los demás, suele ser de 8 horas a 20 grados. En su aplicación no desprender olor y en cuanto está seco, necesita poca contracción,.

Aplicaciones

A esta resina la aplicación más importante que tiene es para revestir suelos. Suele usarse en pavimentos continuos de gran tamaño, pues se usa en pavimentos continuos grandes, ya que aprovecha que es un material que cubre muy bien las juntas de unión.

Se utiliza mucho en el sector industrial, de forma especial en la industria alimentaria, pues cumple todas las exigencias de higiene y seguridad, siendo cómoda, barata y de sencilla instalación, mantenimiento y limpieza.

Pese a que no es el uso más extendido, es un material que tiene más aplicaciones. En este sentido el pavimento de resina epoxi es muy usado y recomendado a la hora de cubrir toda clase de motores, generadores, condensadores, circuitos integrados y demás elementos relacionados con la cadena de sistemas eléctrico y electrónico Su función es la protección. Así que ahora ya sabes más sobre la cada vez más famosa resina epoxi.