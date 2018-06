¿Qué son los materiales compuestos?

Los materiales compuestos son básicamente materiales de ingeniería, una combinación de materiales diversos, caso de las resinas epoxi, acrílicas, poliuretánicas, políester y demás materiales de refuerzo como las fibras de carbono, vidrio, aramísicas, Etc. Sus propiedades en este sentido son superiores a la suma de las propiedades de los componentes, dando como resultado materiales de características excepcionales que se usan en muchos tipos de industrias, desde la náutica a la química o espacial.

Conoce más sobre los materiales compuestos.

Un componente es el que acostumbra a ser agente reforzante como una fibra fuerte: fibra de vidrio, cuarzo o de carbono, el cual da al material fuerza a tracción, donde el otro componente, al que se llama matriz, es resina epóxica o políester que se envuelve y liga a las fibras, por lo que transfiere la carga de las fibras rotas a las intactas y entre las que no están alienadas con las líneas de tensión.

Salvo que la matriz elegida sea muy flexible, lo que hace es evitar el pandeo de las fibras debido a la compresión. Existen algunos compuestos que usan un agregado en vez de las fibras.

Todo ello hace que la matriz tenga un carácter continuo, a la vez que el agente reforzante tenga uno discontinuo.

Las partes que constituyen los materiales compuestos son las siguientes:

Fibras de refuerzo: Es posible que sean de vidrio, carbono, aramidicas, estar tejidas o no. Las tejidas son como una tela tipo de arpillera, las no tejidas tienen muchos hilos cortados en varias direcciones y que se aglomeran con un ligante para no deshacer la manta.

Resinas: las que más se utilizan son las de políester y epoxi.

Acelerador: elemento que vale para cambiar la velocidad de reacción en las resinas de políester. El de uso más común es de Octoato de Cobalto, líquido de color intenso.

Catalizador: un producto que se encarga de la polimerización de la resina, siendo el más común el Peróxido de Metil Etil Cetona. Es un líquido incoloro y no se debe poner en contacto con el acelerador de cobalto, pues genera una reacción de tipo exotérmico.

Gelcoat: es una resina de políester que está formulada para poder resistir las más duras condiciones atmosféricas.

Diluyente: Su función es disminuir la viscosidad de la resina o del gelcoat. El mas difundido se llama Monómero de Estireno, y, a diferencia de lo que generalmente uno conoce por un diluyente, este se polimeriza junto a la resina o el gelcoat, o sea, no se evapora como un solvente.