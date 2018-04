Las redes sociales pueden definirse como esa plataforma gigantesca que otorga libertad a todo usuario para compartir lo que desea en cada momento. La globalización permite a las personas viajar por cada uno de los lugares del mundo sin problema alguno para acceder a cualquier país. Ya ahora te preguntarás… ¿Qué relación hay entre estos dos conceptos? Simplemente Estados Unidos. Sí, lo creas o no, EEUU acaba de aprobar una ley que permite exigir a los solicitantes de visado de entrada al país cada una de sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram o Youtube. Increíble ¿verdad?

Control de redes

La libertad de expresión pasa por unos momentos en los que la represión de los países está acabando con uno de los pilares de la democracia. Las redes sociales aportan esa frescura en la que cada usuario pueda imponer sus ideales sin que tenga que dar explicaciones por cada uno de sus pensamientos, hasta ahora. Si quieres el visado de EEUU estarás obligado a otorgar tus cuentas de redes sociales para un mejor control a nivel institucional. Sin duda una de las leyes más antidemocráticas de la historia reciente que vulnera ampliamente la intimidad de los viajeros y que ha sido aprobada recientemente por el gobierno de Trump.

Pero tranquilos/as, la cosa no queda aquí. Toda aquella persona que quiera acceder al visado de entrada, ya sea para vivir en el país o como turista, deberá aportar los números de teléfono, los email y los destinos a los que haya viajado en los últimos cinco años. Sin duda, un control excesivo con el que puedes quedarse sin pisar terreno estadounidense si se encuentra algo tu historial que no sea del gusto del gobierno de Trump. Eso sí, este programa solo afecta a los países que no se encuentran en el programa de Exención de Visado (Electronic System for Travel Authorization). Es decir, países como Corea del Sur, Canadá, Chile o cualquier país europeo están exentos de pasar por esta traba institucional. Sin embargo, otros estados como China, India o México están obligados a seguir los pasos de este procedimiento.

Por el momento, la medida ha pasado la primera criba. Sin embargo, esta nueva ley debe ser aprobada por la Oficina de Gestión y Presupuesto y porsteriormente ser aceptada a debate hasta aprobarse de forma oficial. El gobierno de Trump ve este procedimiento como una medida necesaria para luchar contra el terrorismo islámico y la radicalización. En cambio, la gran mayoría de asociaciones vislumbran esta ley como una invasión en la privacidad de las personas que hiere profundamente a la libertad de expresión. El debate está servido.