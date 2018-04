‘¿Cómo estás?’. Es una pregunta que suele hacerse mucho, pero pocas veces se utiliza en su sentido más literal. Esta expresión sirve más bien como saludo, aunque su fin último debería ser preguntar qué tal se siente la persona a la que va dirigida, qué emociones son las que marcan su estado de ánimo.

Hay veces en las que no sabes muy bien qué emociones estás sintiendo. Días en los que te cuesta explicar con palabras las cosas que pasan por tu cabeza. Para esos días te vendrá genial echarle un vistazo a las ilustraciones de un artista japonés que ha sido capaz de representar con dibujos esas emociones que todo el mundo hemos sentido en alguna ocasión y que no hemos sido capaces de explicar con palabras. Unas ilustraciones en las que no faltan grandes dosis de ironía…

Por ejemplo, アボガド6 refleja esa ‘obligación’ de tener que poner siempre buena cara en el trabajo de esta forma:

¿Realmente ayuda la tecnología a que seamos más felices?

Datos, conocimientos, estadísticas… ¡Hoy en día necesitamos saber de todo!

Amar a esa persona te está haciendo daño, pero sientes la necesidad de seguir enamorado de ella…

La vida te está consumiendo poco a poco…

¿Pueden nuestros hijos con todo?

¿Crees que tu vida se está dirigiendo irremediablemente hacia el caos más absoluto?

¿Por qué todo es tan surrealista a nuestro alrededor?

¿Por qué no somos capaces ni tan siquiera de disfrutar de los buenos momentos que tiene la vida?

Los mundos imaginarios, ¿nuestro único refugio?

Si te han gustado estas ilustraciones sobre emociones y te has quedado con ganas de más, no dejes de visitar el perfil de Twitter de アボガド6.