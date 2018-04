La revista Forbes nos tiene acostumbrados a publicar sus listas con las ‘personas más’ (las más ricas, las más influyentes, las más poderosas…) del mundo en diferentes disciplinas. Uno de los últimos en desvelarse ha sido el de las mujeres más poderosas del mundo del deporte en 2018, un ranking en que liderado por la senegalesa Fatma Samba Diouf Samoura, secretaria general de la FIFA, seguida por la burundesa Lydia Nsekera, miembro del consejo la FIFA y del Comité Olímpico Internacional (COI) y la francesa Florence Hardouin, miembro del comité ejecutivo de la UEFA y directora general de la Federación Francesa de Fútbol.

La tenista Caroline Wozniacki, vigente campeona del Open de Australia y exnúmero 1 de la WTA, es la única deportista que ha conseguido colado en el top 10 de la lista con de las mujeres más poderosas del mundo del deporte en 2018 entre tantas mujeres con cargos ejecutivos. Y lo ha hecho gracias a que fue una de las deportistas mejor pagadas durante el año pasado, con unas ganancias de 7’5 millones de dólares, de los cuales 2’5 millones de dólares procedieron de los premios ganados durante sus torneos.

.@CaroWozniacki has been named the eighth most influential woman in sports and No.1 athlete by @Forbes.

Congratulations to our #AusOpen champion. pic.twitter.com/zYCJeD8dq9

— #AusOpen (@AustralianOpen) 30 de marzo de 2018