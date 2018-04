¿Está encantado el bosque de Orrius?

Alejado del bullicio entre el que corretean las horas en la gran ciudad, sumido entre la arboleda y la paz, encontramos el bosque de Orrius. Este enclave de la España ancestral se encuentra habitado por extrañas y mágicas figuras talladas en la propia piedra que da vida al bosque, a lo largo de los años un espeso manto de leyendas y misterios ha ido cubriendo estas tierras; cuentan que siglos atrás las brujas realizaban poderosos aquelarres en el interior de sus cuevas, también el eco del pasado nos trae los vestigios de aquellos relatos acerca de espíritus errantes y voces que se pierden entre las frondosas copas de los árboles. Pero lo cierto es que las esculturas fueron realizadas fruto de un encargo, A. Gómez fue contratado por el doctor I. Fossas después de que éste comprara el terreno; al margen de este capítulo, cabe destacar algunas piezas del empedrado rompecabezas que no pertenecen al artesano, como es el caso de la cueva de las brujas o de la Roca de las Cruces que vemos en la fotografía, unida a ella encontramos una tremenda historia, palabras engarzadas que nos hablan de la trayectoria criminal del mítico bandolero Perot Rocaguinarda, oscuro morador del bosque en el siglo XVII. Como en un cuento de terror, tras dar muerte a sus víctimas, Perot acudía hasta esta roca, donde sin temblor de pulso alguno cogía su arma y tallaba una cruz por cada una de las almas a las que arrebataba el último aliento de vida. #España #españamagica #rocadelascruces #bosquedeorrius

