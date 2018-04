10 multas de tráfico que mucha gente desconoce

Si bien la mayoría de españoles es consciente de la importancia de respetar los límites de velocidad y sabe cuáles son las infracciones de tráfico más comunes y sus respectivas sanciones, lo cierto es que existe una ignorancia general sobre otra clase de multas. Nos estamos refiriendo a esos actos y decisiones aparentemente inofensivos que pueden acabar saliéndonos muy caros y que, según datos de Acierto.com, son cada vez más habituales.

Tal es así y especialmente con la llegada de la crisis, que la presencia de carteles de ‘Se vende’ en las ventanillas de los vehículos se han convertido en habituales. Por no hablar de esos insistentes panfletos adheridos al limpiaparabrisas que muchos conductores deciden lanzar por los aires durante la marcha. Las multas son de unos 80 euros (la normativa depende del municipio) para la primera acción y afecta también a las pegatinas y adornos; mientras que arrojar objetos a la calzada es sancionado con 200 euros y cuatro puntos del carné.

Otro castigo que oscila entre los 100 y 200 euros es el que atañe a aquellos conductores que no llevan a su mascota correctamente en el coche (es decir, que el animal no interfiera en la conducción). Lo llamativo es que el 32% prefiere dejarlo suelto por el interior del habitáculo, y que casi uno de cada cuatro reconoce haberse distraído por su culpa. Tampoco se actúa de forma más responsable con los niños, pues hasta 1’2 millones de padres no usan siempre la sillita homologada (200 euros de multa).

Si pegas un frenazo temerario y excesivamente brusco puede costarte hasta 500 euros y seis puntos. Pasarte con el volumen de la música en una zona de descanso o en las inmediaciones de un hospital también conlleva sanción: una de hasta 2.400 euros si molestas y no dejas dormir a los vecinos y enfermos.

Está prohibido ir en bicicleta escuchando música

Los conductores motorizados no son únicos en su especie, ya que según las cifras de la policía de Madrid ocho de cada diez ciclistas circulan escuchando música a través de los auriculares, una conducta penada con 200 euros que la mayoría de afectados desconoce y cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. ¿La razón? Reduce su capacidad de atención. Además, hasta el 40% de los ciclistas ignora la normativa que le afecta e incluso no sabe cuándo tiene que usar el casco (o no) obligatoriamente. La señalización y tipo de luces protagonizan otras de las grandes lagunas.

Por otra parte, los peatones corren cada vez más riesgos. Tres de cada cinco reconoce que no cruza por los lugares habilitados para tal efecto, una práctica que puede llegar a costar entre 80 y 200 euros. Asimismo, casi el 40% de los viandantes afirma desplazarse con la vista fija en el móvil, ralentizando el paso. Pues bien: atravesar la calzada sin causa justificada excesivamente despacio puede implicar una sanción de 80 euros. Los baremos cambian si tiene lugar un accidente de tráfico y se descubre que el peatón se encuentra bajo los efectos del alcohol y las drogas: hasta 1.000 euros de multa.