Little Rooster, el despertador que te levanta con un orgasmo

Despertarse por la mañana es uno de los peores momentos del día. Con lo a gusto y calentito que se está en la cama, ¡a ver quién tiene ganas de levantarse para ir a trabajar! Para ayudar a que el comienzo del día sea más llevadero ha llegado al mercado Little Rooster. Se trata de un despertador especialmente diseñado para mujeres que cumple con su principal cometido de una forma diferente a la que estamos acostumbrados. Y es que este pequeño despertador no suena, ¡vibra! Por lo que lo primero que tendrás cada mañana será un orgasmo… Así será imposible levantarse de mal humor, ¿verdad?

Este juguete sexual está compuesto por dos partes. En un extremo se encuentra el reloj digital que marca la hora, mientras que en el otro está el vibrador en sí, que es la parte que hay que colocar en la vagina. “Despiértate lentamente. Sensualmente. Con placer. Sintiéndote segura. Feliz. Excitada. ¡Despiértate sexy!”, nos invitan los creadores de Little Rooster.

¿Cómo funciona Little Rooster?

Por la noche antes de acostarte debes fijar la hora a la que quieres despertarte y guardar el dispositivo en tus braguitas de forma que su extremo quede en contacto con tu clítoris. Una vez llegue el momento de levantarte, Little Rooster comenzará a vibrar. Primero suavemente y poco a poco irá incrementando la intensidad automáticamente para que abras los ojos y, de paso, recibas el primer orgasmo del día.

Little Rooster es silencioso, recargable y cuenta con treinta niveles de potencia, así como siete modos de vibración. Sus responsables explican que han probado 300 prototipos de Little Rooster con más de treinta mujeres con diferentes tipos de cuerpo hasta dar con la forma adecuada del dispositivo.

“Cada mañana es mi mañana favorita. Me gusta tumbarme en mi lado de la cama con mi pareja detrás de mí. Lo que me gusta de Little Rooster es cómo sube de intensidad sin que yo tenga que ajustarlo. Lo llevo dentro del tanga y no tengo que sujetarlo ni ajustar la fuerza. Simplemente hace su trabajo, poco a poco, dejando a mi pareja libre para que pueda tocar mi cuerpo con sus manos”, explica una de las mujeres que ya lo han probado.

Su precio es de 90 euros y está disponible para su compra a través de esta página web.