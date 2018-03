¿Qué hacía Ronaldo con una bufanda de Argentina en el Wanda Metropolitano?

El pasado martes España y Argentina disputaron un partido amistoso del que todavía hoy se sigue hablando mucho por varias razones. El 6-1 que la Selección le endosó al equipo dirigido por Jorge Sampaoli es el principal motivo, pero también hubo otra curiosa imagen que sorprendió a todo el mundo. En uno de los palcos del estadio Wanda Metropolitano estaba el exfutbolista Ronaldo, que no se quiso perder el encuentro. Aunque fue su vestuario lo que hizo saltar todas las alarmas. ¿Qué hacía el brasileño animando a Argentina?

Ronaldo no paró de compartir en sus redes sociales imágenes suyas durante el partido en las que se le veía claramente ataviado con una bufanda azul y blanca, los colores de la selección albiceleste. El pánico causó entre los aficionados brasileños, que no podían creer que uno de los futbolistas más importantes de su historia se hubiera cambiado de bando para animar a uno de sus eternos rivales. Pero el misterio se ha resuelto: la artimaña formaba parte de una campaña de publicidad.

“Lo siento. Cuando tengo hambre me confundo…”. Con este mensaje El Fenómeno reveló el porqué de su bufanda argentina, un anuncio que comienza con fans argentinos viendo un partido de fútbol por televisión y cantando un gol. Las imágenes se suceden hasta que vemos en pantalla a Ronaldo gritando como un loco el tanto hasta que se da cuenta de que sus compañeros de sofá están confusos ante lo que está sucediendo, se come una chocolatina con la que sacia su hambre y todo vuelve a la normalidad: “Lo siento. Cuando tengo hambre me confundo…”.

“Esta nueva y entretenida campaña se basa en el excepcional sentido del humor de Snickers, que refuerza nuestra campaña mundial ‘No eres tú cuando tienes hambre’, explicó Oduvaldo Viana, responsable de marketing de la división brasileña de Mars. Gracias a ella unos cuantos afortunados podrán conocer a Ronaldo en persona. Aunque, suponemos, ya con la bufanda de Brasil al cuello en lugar de la de su enemigo histórico…