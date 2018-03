Los tuits más divertidos de #LaUltimaVezQueSalí

Twitter se ha convertido en una gran fuente de risas. Una plataforma en la que no falta el humor de sus usuarios, que utilizan su ingenio para sacar una sonrisa al resto de tuiteros. Hay ejemplos de ello cada día, pero aprovechando que hoy es Viernes Santo y que mucha gente salió de fiesta ayer, vamos a recordar uno de los trending topics más recientes: #LaUltimaVezQueSalí.

Hace unos días Twitter se llenó de mensajes con el hashtag #LaUltimaVezQueSalí en el que los tuiteros utilizaron toda su imaginación (y algunos también su memoria) para recordar cómo era el mundo la última vez que salieron de fiesta. Si necesitas echarte unas risas, a continuación te recopilamos las ocurrencias más divertidas:

#LaUltimaVezQueSalí llevaba este billete, con el que me iba de juerga y volvía a casa con dinero. pic.twitter.com/mrASxtcQ3v — LI (@Lidiazur) 25 de marzo de 2018

#LaUltimaVezQueSalí…

…los gintonics se servían en vaso de tubo y no llevaban tantas cosas raras flotando

…me llamaron al Nokia

…Pau Gasol no había pegado el estirón

…Jordi Hurtado era becario en TVE

…quedé con mis amigos llamándoles al teléfono fijo

…en las discotecas se corría riesgo de incendio por la cantidad de laca en el pelo de las mujeres y por todo lo que se fumaba

…las series de televisión empezaban a las 22 horas

…los niños podían ir a comprar tabaco para sus padres

#LaUltimaVezQueSalí perdí mi conversor de euros a pesetas mientras bailaba la canción del Chaval de la Peca. pic.twitter.com/gT5DoY1639 — Alvaro C. (@AlvaroCastro80) 25 de marzo de 2018

…invité a mi novia a una Mirinda

…coincidí con el probe Migue. ¿Qué le estará pasando…?

…al llegar a casa estaban poniendo la película porno codificada en Canal+

…la gente tenía amigos, no seguidores. La gente era un grupo de personas normales, no influencers. La gente sonreía en las fotos, no sacaba morritos como si fueran patos. La gente bailaba en la discoteca, no whatsappeaba.

…me bebí todo whisky del guateque de Cheli

…le dejé un mensaje pintado a mi madre en una pared de las cuevas de Altamira: “Volveré tarde”

…Leticia Sabater presentaba programas de televisión para niños

…compraba los cigarrillos sueltos en la tienda de chucherías

…se llevaban las hombreras y el tupé

…Cuéntame cómo pasó iba por la primera temporada