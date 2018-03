A la sociedad actual le gusta hacerse fotos a cada momento, en cualquier situación y ofreciendo siempre su mejor cara. El postureo está de moda y eso requiere inmortalizarlo todo para posteriormente subirlo a tus redes sociales. Estamos convencidos de que alguna vez no has tenido más remedio que pedirle ayuda a tu madre. Y ella, cargada de buenas intenciones como siempre, ha intentado sacarte lo mejor posible. Pero no siempre lo ha conseguido… Esto da lugar a un nuevo género, las fotos de madres, algo que ha dado para muchas risas recientemente en las redes sociales.

Los usuarios de Twitter han querido compartir las mejores fotos de madres de su archivo fotográfico. Son imágenes en las que ellas no son las protagonistas, sino que nuestras madres han sido las que se han puesto detrás de la cámara (o del móvil) para capturar un momento que automáticamente pasa a la historia. ¿Por la belleza de la imagen? No, ¡por haber sacado la imagen completamente borrosa! Valga un ejemplo:

Típico:

-Mamá, me tomas una foto porfa? Resultado:👇 pic.twitter.com/QIPGCxQP6u — Paulina Torre (@paulinatorredlg) 4 de marzo de 2018

¿A qué tú también has sufrido las fotos de madres? Hasta ahora seguramente las eliminabas directamente pensando que no valían para nada. Sin embargo, a partir de ahora hemos encontrado una nueva utilidad para todas ellas: publicarlas en internet para echarte unas risas con el resto de tuiteros.

-Mamá me tomas una foto, ahh y también una con mis amigas -Claro Monse pic.twitter.com/QcLBuDvM6L — Monserrat🍇 (@monserratcruzt) 2 de noviembre de 2017

Ya sabes: la próxima vez que quieras que alguien te haga una foto pídeselo a ella. ¡Así tu colección de fotos de madres no parará de crecer!