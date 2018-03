Próximamente se podrán comprar lluvias de meteoritos como regalo

Hay ocasiones en qué una persona no sabe qué regalar a otra por su cumpleaños u otra ocasión especial. A veces no encuentra algo lo suficientemente original. Para esas personas surge una nueva alternativa: una lluvia de meteoritos artificial en el espacio. Aunque eso sí, esta opción no será nada barata, pero ¿qué se puede esperar de un fenómeno espacial para una fiesta de cumpleaños que quiere ir más allá de tarta y globos de colores?

Unas Perseidas propias

Esta idea proviene de la compañía japonesa ALE y básicamente su intención es vender caras lluvias de coloridos restos metálicos desde el espacio a modo de meteoritos. Fue en el año 2016 cuando la empresa anunció su proyecto para comercializar fragmentos que caen a la Tierra desde el espacio y se desintegran en la atmósfera. Para ello utilizaran diferentes materiales para generar ‘meteoritos de colores’. El cobre arderá y generará una estela verde, el bario azul y el potasio, el rubidio y el cesio crearan diferentes gamas de color púrpura.

ALE aseguraba un satélite que lanzaría en torno a unos 1.000 proyectiles desde el espacio por un precio de 300 millones de dólares. No obstante, parece que sus tarifas serán más bajas. Un reportaje en BuzzFeed explicaba que ALE ha cambiado su ide. Sus satélites podrán estar en órbita 27 meses y portarán de 300 a 400 partículas espaciales, de las cuales lanzarán de 15 a 20 bajo demanda, lo que se presupone que será más barato que el plan original. La compañía espera hacer su primera prueba en 2019 en Hiroshima, Japón.

Ante la posibilidad de llenar el espacio de basura espacial, la empresa japonesa asegura que los lanzamientos se cancelarán si hay algún riesgo de que sus partículas espaciales se acercasen a menos de 200 kilómetros de otro satélite.

Las lluvias de meteoritos de colores pueden ser el próximo regalo de moda para los cumpleaños, pero sólo para millonarios.