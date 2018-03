Este es el dinero que deberías tener ahorrado según tu edad

Los precios cada vez suben más, los salarios cada vez son más bajos, los trabajos cada vez son más inestables, no hay certeza de que vayamos a tener una jubilación… La crisis sigue afectando con dureza a nuestros bolsillos. Ahorrar dinero se está convirtiendo en misión imposible para mucha gente, que está más preocupada por llegar a fin de mes que por lo que pueda suceder dentro de unos años. Pero no podemos dejar de pensar en el futuro, así que no estaría de más que hiciéramos un pequeño gran esfuerzo para guardar algo de dinero.

Independientemente de la edad que tengas, ahorrar dinero debería ser algo a tener en cuenta durante toda nuestra vida laboral. Y es que, además de para cubrir gastos cada mes, es recomendable tener un colchón financiero que nos respalde cuando surja alguna emergencia o cuando pensemos en invertir bienes como un coche o en una vivienda. Por no hablar ya del momento en que dejemos de trabajar y disfrutemos (si es posible) de nuestra jubilación.

Para ayudarte en esta tarea, hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario te vamos a hablar de la experta en finanzas Kimmie Greene, que tiene una fórmula con la que revela cuál sería la cantidad de dinero óptima que deberías tener ahorrado según tu edad.

Cuando los jóvenes empiezan a trabajar en la década de los 20 años lo recomendable es ahorrar el 25% de tu salario, mientras que el 75% restante puedes invertirlo en las cosas que prefieras. Cuando cumplas 30 años debes hacer crecer tus ahorros, por lo que al pasar a esta década en tu cuenta corriente deberías tener ahorrado la cantidad de dinero equivalente a tu salario anual.

A partir de los 35 años, en lugar de dividir el tiempo en décadas, Greene lo hace en lustros:

A los 35 años deberías tener ahorrado el doble de tu salario anual

A los 40 años deberías tener ahorrado tres veces tu salario anual

A los 45 años deberías tener ahorrado cuatro veces tu salario anual

A los 50 años deberías tener ahorrado cinco veces tu salario anual

A los 55 años deberías tener ahorrado seis veces tu salario anual

A los 60 años deberías tener ahorrado siete veces tu salario anual

A los 65 años deberías tener ahorrado ocho veces tu salario anual

Suma el dinero que tienes en tu cuenta bancaria y en tu plan de pensiones. ¿Cumples esta regla?