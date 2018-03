Mokase, la funda que protege tu móvil ¡y te prepara un café!

El mundo de la tecnología siempre nos sorprende con inventos tan alucinantes como curiosos. Es el caso de Mokase, una funda para teléfonos móviles que además de cumplir su cometido, proteger tu smartphones de posibles golpes y caídas, también te prepara un café estés donde estés. ¿Cómo, un café? Sí, como lo lees.

Mokase es una pequeña carcasa en la que se mezcla el estilo con la funcionalidad. Porque no sólo es elegante, sino que también tiene en cuenta la seguridad de tu teléfono: ha sido fabricada para que el café que almacena en su interior no entre en contacto con tu dispositivo. “Al contrario que el resto de fundas del mercado, la nuestra es la única que te permite tomarte una taza de la bebida más popular del planeta, el café, sin importar el lugar en el que te encuentres”, explican sus creadores.

¿Cómo funciona Mokase?

Una vez que coloques tu móvil dentro de la funda, para servirte un café únicamente tendrás que haber cargado Mokase con un cartucho de tu café favorito. Después, gracias a una aplicación, pondrás a calentar el café pulsando la pantalla. Y en apenas unos segundos tendrás tu café bien caliente y listo para tomar mientras estás en la oficina, en el transporte público o en cualquier sitio que lo necesites. Aunque, sin duda, lo más llamativo es la manera de echar el café en el vaso retráctil que también ha fabricado Mokase: cogiendo el móvil a modo de cafetera verás cómo de uno de sus esquinas empieza a fluir el café.

El lanzamiento de Mokase está previsto para el 28 de junio. Será compatible con varios móviles de Apple (iPhone 6 y 6S, iPhone 7 y 7 Plus, iPhone 8 y 8 Plus y iPhone X) y de Samsung (Galaxy S6, S6 Edge y S6 Edge Plus, Galaxy S7 y S7 Edge y Galaxy S8 y S8 Edge) y estará disponible en dos colores, blanco y negro, aunque sus responsables avisan de que están preparando nuevos modelos en diferentes gamas cromáticas.

El precio de esta peculiar funda es de 69’90 euros, mientras que el kit de preparación cuesta entre 9 y 25 euros (dependiendo del número de cartuchos de café) e incluye café (a elegir entre varios tipos y sabores), servilletas y vasos portátiles. Puedes comprarla aquí.