¿Es Vengadores: Infinity War el crossover más ambicioso de la historia?

Diez años de duro trabajo tendrán su culminación el mes que viene cuando Vengadores: Infinity War llegue a los cines de todo el mundo. El film, junto con el que se estrenará el año que viene, significará un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Un momento que ha sido preparado con mimo a lo largo de múltiples películas en las que hemos conocido a infinidad de superhéroes: el Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, los Guardianes de la Galaxia…

El reparto de Vengadores: Infinity War es tan amplio que ya hay gente que califica el largometraje como “el crossover más ambicioso de la historia”. Pero en las redes sociales, donde el humor sobre cualquier tema es bastante habitual, no lo tienen tan claro. En los últimos días Twitter se ha llenado de mensajes en los que ponen en duda que Vengadores: Infinity War sea el crossover más ambicioso de la historia, y sus usuarios lo han argumentado recordando algunos ejemplos bastante curiosos. Como por ejemplo, este encuentro entre las Tortugas Ninja y los Power Rangers:

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’

Me: pic.twitter.com/hYcuXRWH6l — J’onn J’onzz (@MustyKonyByke) 19 de marzo de 2018

¿Te acuerdas de Space Jam? La película unió al legendario jugador de baloncesto Michael Jordan con Bugs Bunny y sus amigos:

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’

Me: pic.twitter.com/AMOsspsvKi — J. Skyler (@jskylerinc) 20 de marzo de 2018

Chespirito se desdobló para que dos de sus personajes más conocidos, Chapulín Colorado y el Chavo del 8, compartieron pantalla:

Me uno a esto que está gracioso:

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’ Me: pic.twitter.com/6cvcq02G5i — Alfredo Cuadros A. (@_AlfredoCuadros) 20 de marzo de 2018

No son los únicos memes que el crossover de Vengadores: Infinity War ha generado:

Marvel: “Infinity War is the most ambitious crossover event in history” pic.twitter.com/adLAUF44uM — ElFrikiAnalizador (@FrikiAnalizador) 20 de marzo de 2018

Marvel: Infinity War es el crossover más ambicioso de la historia. Yo: pic.twitter.com/8IT5FLW41N — Lolo García (@SirLoloVanHalen) 20 de marzo de 2018

Marvel: “Infinity War es el crossover más ambicioso de la historia”.

Yo: pic.twitter.com/JQgMJIEcgM — jughead jones 🥀 (@rimbaudienne_) 20 de marzo de 2018

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’

Me: pic.twitter.com/NStBNq1ezx — Bobby Palmer (@thebobpalmer) 19 de marzo de 2018

—Marvel: “Infinity War es el crossover más ambicioso de la historia”

—Yo: pic.twitter.com/bwqPVap1tR — Sr.Tuk (@Mr_Tuk) 20 de marzo de 2018

Marvel: “Infinity War is the most ambitious crossover event in history” pic.twitter.com/9SEapXNHoq — ElFrikiAnalizador (@FrikiAnalizador) 20 de marzo de 2018

Marvel: ‘Infinity War is the most ambitious crossover event in history’ Me: pic.twitter.com/sRNaR7MJHk — Dani Fernandez (@msdanifernandez) 20 de marzo de 2018

Y para terminar, un recuerdo ‘informático’: el día que Jenniffer Aniston y Matthew Perry, Chandler y Rachel en Friends, se convirtieron en tus asistentes virtuales de Windows 95.