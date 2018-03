Cómo elegir un buen cargador portátil

Vivimos rodeados de dispositivos electrónicos: el teléfono móvil, el ordenador portátil, la tablet, el eBook, la Nintendo Switch, el smartwatch… Son aparatos que funcionan gracias a la energía que almacenan en sus baterías internas, por lo que no debemos olvidar recargarlos cuando sea necesario si no queremos quedarnos sin poder utilizarlos en el peor momento posible… El auge de estos dispositivos electrónicos ha provocado imágenes como las de personas buscando enchufes como locas casi en cualquier lugar. Para tratar de paliar estas situaciones surgió el cargador portátil (también conocido como power bank o batería externa), un pequeño aparato que sirve para recargar la batería de tus dispositivos sin necesidad de enchufarlos a la red eléctrica.

Hoy en día tener un cargador portátil se antoja vital, máxime cuando las baterías de los teléfonos móviles parecen durar cada vez menos tiempo. Es una solución perfecta para no quedarte desconectado durante un viaje o durante una larga jornada laboral, así que desde el blog de Curiosidades de OK Diario te recomendamos hacerte con uno. Eso sí, no compres cualquiera. ¡No vaya a ser que te arrepientas!

Factores a tener en cuenta

Lo imprescindible a la hora de comprar un cargador portátil es consultar su capacidad, para ello hay que fijarse en el número de mAh (milamperios hora). Los hay desde 500 hasta más de 20.000. Hoy en día los móviles suelen tener unos 4.000 mAh de capacidad, por lo que llevando una batería externa de 10.000 mAh en el bolsillo podrías recargarlo dos veces y media.

Pero ten en cuenta que a mayor número de mAh, mayor tamaño tendrá el cargador portátil y más pesará. Así que piensa si vas a llevar la power bank en el bolsillo o en una mochila. Si la vas a llevar en el bolsillo quizá te compense perder algo de capacidad en favor de la ligereza.

También es vital saber si vas a utilizar el cargador portátil de forma regular o en casos de extrema necesidad porque cada uno tiene su propio ciclo de vida. Todas las baterías externas tienen un número de cargas limitado, así que elige una que se adapte a tus necesidades.

Por último, ¡ojo con la calidad del cargador portátil que elijas! Recuerda que las power banks pueden explotar, causándote daños personales y a tu dispositivo. Así que lo mejor es comprar productos que estén certificados, y mejor si están fabricados por una marca con buena reputación.