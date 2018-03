Escala Scoville: la tabla que mide los alimentos más picantes del mundo

La comida picante es una de las que más controversia generan a la hora de comerla. Por un lado, hay quienes no soportan nada este picor, mientras que otros la adoran por la sensación que genera. Esto se debe a la capsaicina, un componente químico presente en los pimientos y es el que provoca las reacciones que sentimos al comer picante. Hay alimentos o sustancias que tienen más o menos capsaicina. En función de ello son más o menos picantes. La escala Scoville es la medida que establece la cantidad de capsaicina y picante de cada alimento.

Origen de la escala Scoville

La escala Scoville fue creada por Wilbur Scoville. Éste desarrolló en 1912 el Examen Organoléptico Scoville, una solución que mezcla extracto del pimiento con agua azucarada hasta que ya no se detecta el picante. En función del grado de disolución obtiene su medida en la escala. El pimiento verde clásico tiene un cero en la escala y se encuentra en la parte más baja, pues no contiene capsaicina. No obstante, este método de evaluación evolucionó y a día de hoy se utilizan métodos más avanzados para medir la cantidad de capsaicina.

La escala Scoville organiza así los pimientos más picantes: