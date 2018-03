¿Sabes por qué comparan a China con ‘Black Mirror’?

La comparación de China con la serie de televisión distópica Black Mirror es constante por varias razones. Una de ellas es por el monitoreo constante al que están expuestos sus ciudadanos. La otra se debe a la implementación de un sistema de puntos para los ciudadanos en función de su comportamiento en sociedad. Con estos puntos, los ciudadanos tendrán o no acceso a servicios. Por ejemplo, si no tienen el puntaje suficiente, no podrán utilizar trenes o aviones.

En Nosedive, el capítulo número 1 de la tercera temporada de Black Mirror, la serie introducía una historia en la que las personas eran valoradas constantemente con puntos que les permitía tener acceso a unos servicios u otros. Si eran poco educados o respetuosos, otros ciudadanos podían otorgarles puntuaciones bajas y esto provocaría que no optasen, por ejemplo, a comprar la casa que querían. La situación en China será similar.

Llegará en Mayo

El sistema que China ha anunciado comenzará a ponerse en marcha a partir del 1 de mayo, según ha notificado el Gobierno. Este sistema, bautizado como “Crédito Social” tendrá calificaciones crediticias, financieras, sociales, políticas y legales. Así, si una persona comete un crimen o no paga sus impuestos o fuma en un tren, sus puntos bajarán y podría convertirse en una “persona no confiable” que podría tener restringido el viajar en trenes o aviones.

Este tipo de restricción tendría una duración de un año y pasado este tiempo se realizaría una revisión para determinar si es condenado un año más o es ‘perdonado’.

China aún no ha especificado todos los motivos e infracciones que podrían llevar a la pérdida de puntos ni cuáles son más graves que otros. En mayo comenzarán a implantar el sistema y esperan que en 2020 ya esté la verisón completa.