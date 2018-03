Frases para felicitar el Día del Padre 2018

¡Feliz Día del Padre 2018! Hoy es 19 de marzo, día de San José, fecha elegida debido a la tradición católica para recordar a los papás. Cualquier día del año es bueno para que los hijos recuerden a los padres el amor que sienten por ellos. No obstante, el 19 de marzo es el día más especial para hacerlo porque es el Día del Padre. Para ello proponemos una serie de frases para felicitar este día. Bien sean para decir a la cara, por carta o incluso por Whatsapp y siendo algunas más sentimentales y otras más divertidas.

“Felicidades al hombre de mi vida que, sin duda, siempre será el más importante y el mejor de todos… Mi padre.”

“A los papás se les dedica un solo día al año, pero ellos dedican a sus hijos todos los días de su vida. Si estás leyendo esto, eres el mejor padre del mundo”.

“A ti que eres mi mejor ejemplo, mi mejor amigo, mi mejor maestro, mi mejor médico, mi mejor defensor, mi compañero y el héroe de mis juegos. A ti Padre mío, mi cariño y todo el amor que tengo. ¡Feliz Día del Padre!”

“Para mi héroe incondicional, mi guardián y mi más fiel admirador. ¡Muchas felicidades en el Día del Padre!”

“Hoy sólo quiero decirte padre, que eres el ser que más respeto y admiro, por eso te pido con amor y vehemencia, que más que padre sigas siendo mi amigo”.

“Cualquier hombre puede tener el título de padre, pero solo algunos toman su posición con orgullo y dedicación. ¡Feliz día del padre!”

“Menos mal que solo hay un Día del Padre en los 365 días que tiene el año. Creo que no sería capaz de ser tan empalagoso durante más de 24 horas seguidas… ¡Te quiero, papá!”.

“¡Felicidades, papá!, si no existieras te inventaría. O a lo mejor no, porque yo no existiría.”

“Gracias por enseñarme más que Google, papá. ¡Te quiero!”

“¡Felicidades, papá! No todo el mundo puede presumir de tener un hijo como yo”.