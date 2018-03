¿Cuáles son las principales exportaciones de cada país?

El comercio permite a los países de todo el mundo exportar e importar productos en función de sus necesidades y desarrollar así sus economías. La globalización permitió liberalizar estas exportaciones y así hubo países que se especializaron en productos concretos. ¿Sabrías decir cuál es el principal producto que exporta España? ¿Y China?

Si no sabes la respuesta a estas preguntas no te preocupes.VoucherCloud ha elaborado un mapa con los datos obtenidos del comercio internacional recopilados por el Observatory of Economic Complexity que muestra las principales exportaciones e importaciones de cada país del mundo.

Transportes, principal exportación europea

Observando dicho mapa, se puede apreciar que lo que más exporta España son coches. Pero así ocurre también en gran parte de Europa, concretamente en Alemania, Polonia, República Checa y otros países. El viejo continente dedica gran parte de sus exportaciones a la industria del transporte, con Francia, exportando principalmente aviones, helicópteros y componentes aeronaúticos.

La mayoría de exportaciones europeas son productos elaborados, mientras que si se observan por ejemplo los países africanos, sudamericanos y los pertenecientes a Oceanía, la mayoría de sus ventas son recursos naturales. Por su parte, los países de Oriente Medio destacan por su gran producción de petróleo crudo y gas petróleo.

Potencias económicas como Estados Unidos y Rusia exportan principalmente petróleo, mientras que en China y en otros países del continente asiático, por ejemplo, los ordenadores y los componentes tecnológicos son sus principales activos.

VoucherCloud también ha elaborado un mapa con las importaciones mundiales, para así entender a dónde se dirigen todas las ventas citadas anteriormente. En España, por ejemplo, el producto que más se importa es el petróleo, mientras que Estados Unidos, por ejemplo, compra coches. Un claro ejemplo de dos países que invierten sus papeles.