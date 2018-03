Sí, se pueden sembrar patatas en Marte. Esa es la conclusión a la que ha llegado el Centro Internacional de la Patata (Cipotato), uno de los mayores centros destinados a la investigación científica en el mundo de la patata, camote, yuca y otros tubérculos; que ha llevado a cabo un experimento que también les ha suministrado información valiosa para producir alimentos en tierras marginales de nuestro planeta.

La NASA tiene planeado enviar gente a Marte en el año 2030. El objetivo es que a largo plazo se establezca una colonia humana en el planeta roja, lo que ha llevado a los científicos a investigar si es posible cultivar patatas allí. En 2016 los investigadores del Cipotato realizaron un experimento en las Pampas de la Joya, “una parte hiperácida del desierto costero de Perú”, cuyo suelo se considera lo más parecido al marciano en la Tierra. Y los resultados, que han sido publicados recientemente en el International Journal of Astrobiology, “son alentadores para astrobiólogos y científicos que vienen aprovechando el potencial de las patatas para alimentar a la población de un planeta cada vez más caliente y abarrotado”, según se explica en el blog del Cipotato.

“Con este estudio, tenemos los fundamentos para contribuir al denominado ‘Sistema de Alimentación Biorregenerativa’ propuesto por las agencias espaciales, basado en una agricultura espacial que use recursos locales (como el suelo) en las futuras misiones a Marte”, explica David Ramírez, ecofisiólogo de cultivos del Cipotato y autor principal del estudio.

“El experimento nos está ayudando a generar nuevos híbridos de patata y poblaciones de mejoramiento apropiadas para zonas como Bangladés y los países del Asia central, que requieren patatas que puedan tolerar esta clase de estrés”, apunta Walter Amorós, mejorador del Cipotato y coautor del artículo. “Lo que me hace feliz no es tanto que estas patatas puedan sembrarse en Marte algún día, sino que este experimento nos ha ayudado a identificar las patatas que pueden ayudar a los agricultores a producirlas en áreas de este planeta donde actualmente no es posible”.