Cuando planificas una escapada normalmente buscas un hotel ‘de los de toda la vida’ para alojarte. Sin embargo, los viajeros cada vez apuestan más por pernoctar en lugares diferentes. Si tienes pensado visitar Estados Unidos próximamente, una buena opción para encontrar alojamientos que se salgan de lo común es echarle un vistazo a Book the US.

Book the US es una lista elaborada por los expertos de Booking para inspirar a los viajeros que recopila los alojamientos únicos más espectaculares de Estados Unidos. Desde dormir en el emblemático Empire State Building hasta en el autobús de la gira del cantante Nick Jonas o en el interior del estadio de un equipo de la NBA, en Book the US encontrarás lugares increíbles en los que alojarte en los cincuenta estados del país independientemente de tus gustos y presupuestos.

Empire State Building en Nueva York: Millones de personas de todos los rincones del mundo acuden a la ciudad cada año para ver en directo este emblemático edificio. Por primera vez, podrás reservar una estancia en el famoso Empire State Building de Nueva York, cenar en el mirador al aire libre de la planta 86 o hacer yoga con la puesta de sol en Manhattan como telón de fondo.

¿Hay algo mejor que un buen vino? Alójate en estas caravanas vintage situadas en pleno Valle del Willamette y lo descubrirás Under canvas en Zion: Estas tiendas de lujo llevan el concepto glamping a otro nivel. Túmbate y cuenta estrellas en Zion