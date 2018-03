Sea of Thieves impulsa un nuevo récord Guinness ‘muy pirata’

Podemos decir que a día de hoy lo hemos visto prácticamente todo, pero todavía hay cosas que nos sorprenden. Hazañas asombrosas y alucinantes que nos dejan con la boca abierta y, de paso, otorgan a sus protagonistas algún que otro récord Guinness. Uno de los últimos en lograrse tiene que ver con un videojuego de piratas llamado Sea of Thieves que llegará la semana que viene para Xbox One y PC. Dentro de la campaña de promoción por su lanzamiento, Microsoft se alió con David “The Bullet” Smith para intentar un récord Guinness ‘muy pirata’.

El pasado martes el conocido hombre-bala David “The Bullet” Smith se introdujo en el cañón pirata de Xbox con un objetivo: convertirse en la persona que mayor distancia ha recorrido en toda la historia siendo lanzado desde un cañón. “El cañón de 5.440 kilos de peso y 10 metros de largo ayudará a The Bullet a pasar de 0 a 97 kilómetros por hora en 0’2 segundos”, explicaban los organizadores del evento instantes antes de intentar el récord Guinness. “Para lograrlo el hombre-bala despegará con un lanzamiento ascendente de una fuerza media de 10 g, e irá acelerando por el cuerpo del cañón. Intentará conseguir un lanzamiento de 61 metros antes de impactar en la colchoneta de aterrizaje con una fuerza de 12 g”.

Aunque no llegó a los 61 metros previstos, el aterrizaje se produjo a 59’33 metros del cañón, por lo que el récord Guinness fue válido:

La hazaña conseguida por David “The Bullet” Smith supone hacer todavía más grande un récord Guinness que él mismo poseía. Y es que este valeroso norteamericano fue lanzado en 2011 a una distancia de 59’05 metros en el programa de televisión italiano El Show de los Récords.

In 2011, human cannonball David “The Bullet” Smith (USA) was fired a breathtaking distance of 59.05 m (193 ft 8.8 in). Today, David will attempt to break his own record at @xbox‘s @SeaOfThieves launch. We wish him the very best of luck! Watch: https://t.co/xxJ29R6iny pic.twitter.com/kwQ3mzqRnZ

— GuinnessWorldRecords (@GWR) 13 de marzo de 2018